A 25: Nächstes Verkehrschaos in Bergedorf

Zu massiven Verkehrsbehinderungen kommt es derzeit wegen den A 25-Straßenbauarbeiten in Bergedorf in den Bereichen Holtenklinker Straße, Mohnhof und Am Brink. Im Verkehrsausschuss des Bezirks Bergedorf kam es nun zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Politikern und Vertretern der Autobahn GmbH.