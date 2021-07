Name des nächsten Mieters am Alten Wall steht fest

Die Flächen in dem sanierten Gebäude-Ensemble in der Hamburger Innenstadt füllen sich so langsam.

Hamburg. So langsam füllen sich die Flächen in dem sanierten Gebäude-Ensemble am Alten Wall in der Hamburger Innenstadt. Nachdem in der vergangenen Woche der Mobilitätsanbieter Lynk & Co. einen Pop-up-Shop eröffnet hatte, steht jetzt ein weiterer Mieter fest. Die Münchener Restaurantkette Cotidiano öffnet dort im ersten Quartal 2022, teilte der Immobilienentwickler Art-Invest Real Estate mit.

Cotidiano ist ein Ganztagesrestaurant mit einem Angebot vom Frühstück bis zum Abendessen, oft in Bio-Qualität, vegetarisch oder vegan. Geplant sind nach Abendblatt-Informationen auf der Erdgeschossfläche etwa 150 Plätze. Im Außenbereich sollen in der Passage zum Rathaus weitere 60 bis 100 Sitzplätze dazukommen.

Die Marke war 2012 in München gegründet worden

Die Marke war 2012 in München gegründet worden und ist Teil der Gustoso-Gruppe, die mit Marken wie Ciao Bella, SushiWrap und Ruff’s Burger bundesweit vertreten ist. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass Gründer Daniel MacGowan-von Holstein die Mehrheit seiner Burgerkette Otto’s Burger an die Gruppe verkauft hat.

Cotidiano hat derzeit sieben Standorte, überwiegend in Süddeutschland. Im Herbst 2020 war ein Restaurant der Kette in Kiel eröffnet worden. „Wir können uns keine bessere Lage als den Alten Wall für unser erstes Restaurant in Hamburg vorstellen“, sagt der Geschäftsführer der Gustoso-Gruppe, Nico Engel.

Bislang gibt es in dem historischen Komplex, in dem das Bucerius Kunst Forum seinen Sitz hat, als Gastroangebot nur das Restaurant Wallter’s, das auf Rindfleisch-Gerichte und Weine spezialisiert ist. Neben den Textilhändlern Anthropologie, Ladage & Oelke und Uniqlo wird in Kürze die Modemarke by Aylin König im Alten Wall eröffnen.

