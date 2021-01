Der 33. Neujahrsempfang des Abendblatts wird zur Talkshow

Hamburg. Ein neues Jahr beginnt in Hamburg traditionell mit dem Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts – und das wird auch in Pandemie-Zeiten so sein: Von der Bühne im Festsaal des Hotel Atlantic wird Chefredakteur Lars Haider am Dienstag 1000 geladene Gäste begrüßen, die natürlich nur digital dabei sind.

Und die diesmal viel mehr erwartet als sonst. Haider hat 15 bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport zu Gast und spricht mit ihnen über die großen Themen der kommenden Monate, also vor allem über die Pandemie, den Kampf für weniger Infektionen und mehr Impfstoff sowie über die bevorstehende Bundestagswahl.

Olaf Scholz, Tim Mälzer und Luisa Neubauer werden zugeschaltet

Zugeschaltet werden Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, die Virologin Marylyn Addo, About-You-Gründer Tarek Müller, die Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig, Starkoch Tim Mälzer, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Hamburgs Ehrenbürgerin Kirsten Boie. Mit Videobotschaften sind Udo Lindenberg, Weltumsegler Boris Herrmann und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig dabei.

Udo Lindenberg schickt eine Videobotschaft.

Und einen echten Gast darf Haider im Atlantic auch begrüßen: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) lässt es sich natürlich nicht nehmen, beim Abendblatt-Neujahrsempfang leibhaftig dabei zu sein. Was er und die anderen zu sagen hatten und haben, lesen Sie morgen von 11 Uhr an ausführlich auf abendblatt.de. Den kompletten Neujahrsempfang können Sie dort ab 13 Uhr sehen.

