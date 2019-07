Flughafen Hamburg: Fuchs jagt neben Start- und Landebahnen

Der Fuchs auf der Jagd am Flughafen Hamburg.

Hamburg. Der Hamburger Flughafen ist auf den Fuchs gekommen: Auf Twitter teilte das Social-Media-Team des Airports am Mittwochmittag das Video eines Fuchses, der im Bereich der Start- und Landebahnen unterwegs war. Außerdem rief der Flughafen seine Follower dazu auf, einen Namen für den Fuchs zu finden.

Der ungewohnte Anblick für Fluggäste ist für Flughafen-Mitarbeiter nichts Neues. "Bei uns leben schon seit mehreren Jahren drei Fuchsfamilien", sagt Pressesprecherin Janet Niemeyer dem Abendblatt. Eine davon habe sogar gerade erst Nachwuchs bekommen.

Sein Revier sind die Grünflächen am Hamburg Airport. Sein Tempo ist mörderisch. Seine Beute: Mäuse, Maulwürfe und Vögel. Einsatz rund um die Uhr für den Fuchs vom Airport.🦊✈️ Habt ihr Namensideen für unseren kleinen roten Star? pic.twitter.com/Izupk4Uz6v — Hamburg Airport (@HamburgAirport) July 3, 2019

Füchse sind am Flughafen willkommen

Laut Niemeyer würden die Füchse den Flugverkehr nicht gefährden. "Ganz im Gegenteil: Wir freuen uns über die Füchse. Sie jagen die Mäuse auf den Grünflächen, die sonst Höhlen bauen würden", fügte sie hinzu. Diese Höhlen würden deutlich mehr Umstände machen als die jagenden Füchse auf dem Flughafengelände.

Ein eigenes Umweltteam sorge in Hamburg außerdem für den Schutz der Tiere, die auf dem 570 Quadratmeter großen Gelände leben. Die Grünfläche des Hamburg Airport sei eine der größten zusammenhängenden ihrer Art in ganz Hamburg, so die Pressesprecherin. Außerdem sei diese menschenleer. Das schaffe gute Voraussetzungen für einen idealen Lebensraum.

Neben den Füchsen leben auch viele Vogelarten, Kaninchen und Kröten auf dem Gelände.