"Gorch Fock" wird wohl am Freitag erstmals wieder schwimmen

Bremerhaven. Die Bredo Dockgesellschaft hat ihren Widerstand gegen das Ausschiffen des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ offenbar aufgegeben. „Wir gehen sehr positiv davon aus, dass die Verhandlungen heute zu einem positiven Abschluss kommen“, sagte eine Sprecherin der Firma dem Hamburger Abendblatt. Die „Gorch Fock“ wird voraussichtlich am Freitag gegen 11 Uhr zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder schwimmen. Sie liegt derzeit in einem Bredo-Dock in Bremerhaven.

Die Elsflether Werft, die seit 2015 in dem angemieteten Bredo-Dock an der Sanierung des Schiffs der Bundesmarine arbeitet, hatte vor wenigen Monaten Insolvenz anmelden müssen. Bredo gibt an, noch mindestens 5,1 Millionen Euro von der Werft zu bekommen, und wollte die „Gorch Fock“ als Pfand für diese ausstehende Zahlung zurückbehalten. Die für Freitag geplante Ausschiffung galt deshalb als gefährdet. Doch nun ist offenbar einen Einigung mit dem Bundesverkehrsministerium in Sicht.