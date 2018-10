Vermutlich ältester Paternoster der Welt in Hamburg entdeckt

Hamburg. Im denkmalgeschützten Flüggerhaus am Hamburger Rödingsmarkt ist der wahrscheinlich älteste Paternoster der Welt entdeckt worden. Nach Informationen von NDR 90,3 hat ein Student im Rahmen seiner Masterarbeit über historische Aufzüge die vergessene Anlage entdeckt.

Im Denkmalschutzamt wurde der Paternoster des Flüggerhauses als verloren registriert. Bisher galt ein im Jahr 1911 in Wien erbauter Paternoster als der älteste der Welt. Das siebenstöckige Flüggerhaus von 1908 beherbergte den Farben- und Lackfabrikanten J. D. Flügger. Seit 2009 steht das Gebäude überwiegend leer, im Erdgeschoss befindet sich derzeit ein Ausstellungsraum.

Das Flüggerhaus am Rödingsmarkt

Foto: HA

Zu den bekanntesten Paternoster-Anlagen in Hamburg zählt der Umlaufaufzug im Bezirksamt Eimsbüttel, das sich in den Grindelhochhäusern befindet. Für einige gilt der Paternoster in der Behörde (schon fast) als Touristenattraktion. In Hamburg sind noch rund 30 Paternoster in Betrieb, von denen einige öffentlich zugänglich sind.

