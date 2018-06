Diese U1-Haltestellen werden im Sommer gesperrt

Hamburg. Von Ende Juni an wird die Hamburger Hochbahn im Rahmen einer Wanderbaustelle die Strecke der U-Bahn-Linie 1 abschnittsweise für acht Wochen sperren, um sechs Haltestellen barrierefrei ausbauen zu können. Betroffen ist der östliche Ast der U1: An den sechs Haltestellen Ritterstraße, Wandsbeker Chaussee, Lohmühlenstraße, Lübecker Straße, Alter Teichweg und Straßburger Straße werden Arbeiten durchgeführt, die nicht im laufenden U-Bahn-Betrieb erfolgen können.

Volker Schmidt, Hochbahn-Projektleiter: "Wir haben nur acht Wochen Zeit, um alle Arbeiten in den sechs Haltestellen abzuschließen." Logistisch sei das ein Kraftakt. Aber am 18. August zu Betriebsbeginn und zum Ende der Sommerferien in Hamburg und Schleswig-Holstein solle die U1 wieder auf der kompletten Strecke fahren. Lediglich an der Haltestelle Alter Teichweg würden die U-Bahnen noch bis Ende September nur an jeweils einem Bahnsteig halten können.

15 Prozent weniger Fahrgäste im Sommer

Im Zuge des barrierefreien Ausbaus werden an diesen sechs Haltestellen Aufzüge eingebaut, die Bahnsteige erhöht und taktile Leitsysteme für sehbehinderte Fahrgäste installiert.

Die Arbeiten wurden auf den Sommer gelegt, weil während der Ferien rund 15 Prozent weniger Menschen als üblich mit der U-Bahn fahren. Durch die Einrichtung einer Wanderbaustelle sollen die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich gehalten werden. Hierdurch werde vermieden, die komplette U1-Strecke zwischen Hauptbahnhof und Wandsbek zu sperren. Die Bauarbeiten würden so koordiniert, dass immer nur kürzere Streckenabschnitte für zwei bis drei Wochen gesperrt werden müssten, teilte die Hochbahn mit.

