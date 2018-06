Norddeutsche Lottogewinner kassieren sieben Millionen Euro

Zwei Norddeutsche im Lottoglück. Bei der Ziehung 6aus49 am Sonnabend haben ein Niedersachse und ein Schleswig-Holsteiner jeweils 3.433.497,20 Euro gewonnen.

Der Niedersachse lebt im Landkreis Rotenburg/Wümme. Er gewann die Summe mit seinen sechs Richtigen und der Superzahl 7 wie die Toto-Lotto-Gesellschaft in Hannover am Montag mitteilte. Der Mann aus Rotenburg ist bereits der siebte niedersächsische Lotto-Millionär in diesem Jahr. Den zweiten Gewinn ergatterte ein Lottospieler in Schleswig-Holstein.. Auch er hatte sechs Zahlen und die Superzahl 7 richtig getippt.

( HA/dpa )

