An dieser Kreuzung in Eimsbüttel kam die Fahrradfahrerin ums Leben

Ein weiteres Die-in an der Stelle, an der die Fahrradfahrerin in der vergangenen Woche starb

Die Teilnehmer des Ride of Silence versammelten sich am Bahnhof Sternschanze

Tödlicher Unfall Ride of Silence zur Todeskreuzung in Eimsbüttel

Hamburg. In Erinnerung an die bei einem Verkehrsunfall in Eimsbüttel gestorbene Radfahrerin sind rund 600 Hamburger Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer am Abend vom Bahnhof Sternschanze zu einem "Ride of Silence" gestartet. Anlass ist sowohl der jährliche Aktionstag am dritten Mittwoch im Mai, aber auch der Unfall in der Osterstraße in der vergangenen Woche, bei dem die 33-Jährige Mutter und Radfahrerin Saskia S. getötet wurde. Die stille Gedenkfahrt führte zunächst über die Altonaer Straße zur Stresemannstraße/Ecke Kieler Straße.

Sternschanze: Radfahrer treffen sich zum "Ride of Silence" Anlass ist sowohl der jährliche Aktionstag als auch der Unfall in der Osterstraße vergangene Woche, bei dem eine 33-Jährige getötet wurde. Sternschanze: Radfahrer treffen sich zum "Ride of Silence"

"Die-in" an der Stresemannstraße/Ecke Kieler Straße

Dort versammelten sich die Radfahrer zu einem "Die-in": Viele legten sich wie tot auf den Boden, um auf lebensbedrohende Verkehrssituationen aufmerksam zu machen. Gesichert wurde die Aktion von Polizisten auf Motorrädern.

Die Fahrt ging weiter über den Eimsbütteler Markt bis zur Osterstraße. Dort war Saskia S. – Mutter von zwei Kindern – von einem abbiegenden Lkw überrollt und getötet worden. Auf der Osterstraße/Eppendorfer Weg versammelten sich die Teilnehmer ein weiteres Mal zu einem Die-in mitten auf der Todeskreuzung.

"Solche Unfälle sind vermeidbar"

Die Tour führte insgesamt an zehn Unfallstellen vorbei. Überall konnten Blumen abgelegt werden, die es für 50 Cent von einem mitfahrenden Anhänger zu kaufen gab. Organisiert haben die Fahrradtour der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sowie die Gruppe "Hamburger Alltagsradler*innen".

"Solche Unfälle sind vermeidbar", sagte der Vorsitzende des ADFC Hamburg, Dirk Lau "Warum müssen erst Menschen sterben, bis unser Verkehrssystem für alle Teilnehmer sicher gemacht wird?" Vergangenes Jahr kam laut ADFC jeder zehnte von 383 bei Unfällen gestorbenen Radfahrer durch rechtsabbiegende Lastwagen ums Leben. Der Verband fordert daher, Fahrradfahrern im Straßenverkehr mehr Platz einzuräumen und Rechtsabbiegerkreuzungen umzugestalten, etwa mit vorgezogenen Haltelinien für Radfahrer.

( jes/ced/dpa )

Nach dem tödlichen Unfall an der Osterstraße sucht die Polizei Zeugen, die bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs helfen können Foto: Michael Arning / HA

Passanten haben Blumen und Kerzen zu der Stelle gebracht, an der am Montagmorgen die Radfahrerin starb Foto: Achim Leoni

Eine junge Frau entzündet an der Unfallstelle in der Osterstraße eine Kerze Foto: Achim Leoni

Fahrradfahrer demonstrieren am Montagabend mit einer liegenden Mahnwache auf der Osterstraße. Am Morgen war dort eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw getötet worden Foto: Nico Binde

Fahrradfahrer und Fußgänger haben sich am Montagnachmittag an der Unfallstelle in Eimsbüttel versammelt. Hier starb am Montagmorgen eine Fahrradfahrerin Foto: Achim Leoni



Das Rad der 32-Jährigen geriet unter den Lkw Foto: tvnewskontor

Der Rettungshubschrauber landet an der Ecke Osterstraße/Eppendorfer Landstraße. Foto: TVnewskontor

Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz Foto: tvnewskontor

Die Straße ist gesperrt, Der Rettungshubschrauber hebt wieder ab Foto: tvnewskontor

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.