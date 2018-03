Die 24-Jährige war vor einem Supermarkt von einem jungen Syrer niedergestochen worden und schwebte danach in Lebensgefahr.

Kriminalität Opfer der Messerattacke in Burgwedel aus Koma erwacht

Burgwedel. Nach der Messerattacke in Burgwedel ist das 24 Jahre alte Opfer am Dienstag aus dem Koma erwacht. "Das ist ein ganz toller Schritt nach vorne", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Mittwoch. Die Ermittler würden jetzt ein paar Tage warten, bis die junge Frau vernommen werden könne.

Die 24-Jährige war am Sonnabend nach einem Streit im Supermarkt niedergestochen worden. Als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt ein 17 Jahre alter Syrer. Die Tat hatte eine politische Debatte über Jugendkriminalität und die Integration von Flüchtlingen ausgelöst.

( dpa/lni )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.