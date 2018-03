Polizei stoppt Raser – Kind unangeschnallt auf Schoß der Oma

Hamburg. Dass Schilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen Autofahrer häufig nicht davon abhalten, das Gaspedal durchzutreten, kommt leider immer wieder vor. Einen 49 Jahre alten Mercedes-Fahrer hielt jedoch noch nicht mal das vier Jahre alte, unangeschnallte Kind auf seiner Rückbank davon ab, mit fast 50 km/h schneller als erlaubt über die A1 zu rasen. Der Junge saß auf dem Schoß seiner Oma – ohne jegliche Sicherung

Der 49-jährige Raser geriet am Freitagabend in Höhe der Anschlussstelle Stillhorn ins Visier der Polizei. Mittels Video-Messtechnik dokumentierten sie mehrere Geschwindigkeitsverstöße bis zur Anschlussstelle Maschen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Unter anderem wurden 129 km/h bei zulässigen 80 km/h ermittelt.