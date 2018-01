Badstuber verletzt sich – Spekulationen über Aubameyang

BVB nimmt neue Aubameyang-Spekulation gelassen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nimmt neuerliche Gerüchte über einen Wechsel seines Starstürmers Pierre-Emerick Aubameyang nach China gelassen. "Die Spekulationen um Aubameyang werden so lange nicht abreißen, wie er bei uns spielen wird. Wir haben es uns abgewöhnt, das zu kommentieren", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonnabend dem kicker.

Das chinesische Nachrichtenportal Sina Sports hatte über eine Einigung des BVB mit dem Meister Guangzhou Evergrande über einen Transfer des Gabuners im kommenden Sommer berichtet. Angebliche Ablöse: 72 Millionen Euro. Da chinesische Klubs bei einem Spielerkauf eine Zahlung in gleicher Höhe für die Entwicklung des nationalen Fußballs zu leisten haben, müsste Guangzhou, das vom früheren Weltfußballer Fabio Cannavaro trainiert wird, 144 Millionen Euro investieren.

Verhaftungen vor Fußball-Derby in Sevilla

Vor dem Derby zwischen den spanischen Fußball-Erstligisten FC Sevilla und Betis Sevilla (20.45 Uhr) hat die Polizei am Sonnabend Anhänger beider Vereine nach einer Massenschlägerei festgenommen. Die verfeindeten Fans hatten sich am frühen Sonnabendmorgen zu dem Kampf getroffen, zu dem sie sich über Sozial-Netzwerke verabredet haben sollen. Das bestätigten die städtischen Behörden spanischen Medien.

Demnach verhaftete die Polizei mindestens 24 Menschen und beschlagnahmte unter anderem Stöcke, Messer und sogar Äxte. Der andalusische Regierungsvertreter Antonio Sanchez schloss weitere Festnahmen nach den Ausschreitungen, nach denen ein Verletzter im Krankenhaus liegt, nicht aus.

Heynckes: Kein Wechsel von Vidal in der Winterpause

Trainer Jupp Heynckes von Bayern München hat einem möglichen Wechsel von Arturo Vidal in der Winterpause eine Absage erteilt. Der Chilene wird angeblich vom englischen Meister FC Chelsea umworben. Heynckes betonte im Trainingslager der Münchner in Doha/Katar, es habe "keinen Kontakt" zwischen beiden Klubs gegeben, abgesehen davon werde der deutsche Rekordmeister "weder Arturo Vidal noch einen anderen Spieler" bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar abgeben.

Chelsea soll allerdings auch Interesse an einer Verpflichtung zur neuen Saison bekundet haben.

Verletzung an den Adduktoren: Badstuber reist aus Trainingslager ab

Holger Badstuber hat sich verletzt und das Trainingslager des VfB Stuttgart abgebrochen. Wegen einer "leichten muskulären Reaktion im Adduktorenbereich" sei der Abwehrspieler zur weiteren Behandlung nach Deutschland gereist, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonnabend mit. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining sei für Mitte kommender Woche geplant.

In La Manga hatte sich Badstuber tags zuvor wenige Minuten vor dem Ende der Einheit an die Adduktoren gefasst. Der Ex-Nationalspieler hatte in der Hinrunde unter anderem bereits wegen einer Oberschenkelverletzung einige Spiele gefehlt. Der VfB bereitet sich derzeit in Spanien auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor.

Fall Nouri: KNVB und Ajax sollen Herzfehler verheimlicht haben

Der niederländische Fußballverband KNVB und der Rekordmeister Ajax Amsterdam sollen Medienberichten zufolge von einem Herzfehler des derzeit im Koma liegenden Mittelfeldspielers Abdelhak Nouri (20) gewusst und diesen verheimlicht haben. Das berichten die niederländischen Tageszeitungen De Volkskrant und NRC Handelsblad. Demnach habe der KNVB im April 2014 bei einer Routine-Untersuchung für Jugendnationalspieler bei Nouri einen Herzfehler festgestellt. Anschließend habe der Verband Ajax über den Befund informiert, die Familie Nouri und den Spieler selbst jedoch nicht, weil die KNVB-Mediziner den Herzfehler als ungefährlich einschätzten.

Die Familie Nouri erklärte, sie hätte sich für weitere Untersuchungen und regelmäßige Tests eingesetzt, wenn sie denn über den Herzfehler informiert gewesen wäre. Auch wirft die Familie dem Notarzt vor, nach Nouris Zusammenbruch auf dem Spielfeld in Österreich im Juli 2017 nicht richtig gehandelt zu haben. Deshalb haben Nouris Eltern und auch Ajax Amsterdam Rechtsanwälte eingeschaltet, die über eine Schadensvergütung und Schmerzensgeld verhandeln sollen.

Nach Angaben der Familie habe sie von Ajax noch keine vollständigen Informationen über die Vorkommnisse am 8. Juli 2017 beim Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen erhalten. In der 72. Spielminute war Nouri bewusstlos zusammengebrochen. Aufgrund des Sauerstoffmangels erlitt er bleibende Hirnschäden und liegt noch immer in einer Art Wachkoma in einem Amsterdamer Krankenhaus.

Götze lobt Stöger: "Sehr, sehr begeisternd"

Fußball-Weltmeister Mario Götze von Borussia Dortmund lobt seinen neuen Trainer Peter Stöger über die Maßen. "Er ist sehr, sehr begeisternd", sagte der 25-Jährige der Fußball-Bild: "Er kommuniziert viel, ist offen, geht auf die Spieler zu. Ich glaube, dass er eine super Lösung und ein toller Trainer ist."

Stöger hatte kurz vor der Winterpause den entlassenen Niederländer Peter Bosz abgelöst, unter dessen Führung der BVB nach starkem Start abgestürzt war. "Ich bin davon überzeugt, dass er uns die nötige Stabilität geben kann und uns in der Rückrunde wieder voranbringen wird", sagte Götze.

