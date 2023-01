Lola Bergedorf: Von Tango bis Tai Chi – wo es noch freie Plätze gibt

Was haben Sie sich vorgenommen fürs neue Jahr? Klassischen Tanz lernen oder lieber Ukulele spielen? Hier können sie noch mitmachen.

Bergedorf. Mehr Sport machen, gesünder leben oder ein neues Hobby anfangen: Zum Start eines neues Jahres nehmen sich viele Menschen vor, ihr Leben umzukrempeln. Für genau diese Klientel und alle anderen Sport- oder Musikbegeisterten bietet das Kulturzentrum Lola Anfang 2023 ein buntes Programm – und hat für viele Angebote an der Lohbrügger Landstraße 8 noch Plätze frei.

Veranstaltungen Bergedorf: Tango für Paare und Alleinstehende

Ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Taktgefühl: Auch ohne Vorkenntnisse sind Leute beim Workshop willkommen, um den argentinischen Tango für sich zu entdecken. Los geht’s für Paare und Alleinstehende am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr. Das Ganze kostet für drei Stunden 45 Euro. Wer danach Lust auf mehr hat, kann anschließend immer mittwochs, 20.30 Uhr, zum Basiskursus kommen: Sieben Treffen kosten 110 Euro.

Asiatische Kampfkunst oder Standard-Tanz

Tai Chi und Qigong haben ihren Ursprung in der asiatischen Kampfkunst. Manuela Hempel zeigt, wie man durch die langsamen, fließenden Bewegungen zur Ruhe kommen kann. An zwölf Terminen (mittwochs oder donnerstags, 18.30 Uhr) werden Selbstwahrnehmung, Konzentration und der Gleichgewichtssinn gefördert – bei gutem Wetter sogar im Freien. Kosten: 120 Euro.

Auch beim Standard-Tanz werden neue Gesichter gesucht. Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr, unterrichtet Michael Ahrens-Peyerl Langsamen Walzer, Rumba und Cha-Cha-Cha. Erfahrene Tänzer sind von 20.30 Uhr beim Tanzkreis B – und zahlen ebenfalls 70 Euro für sieben Termine. Beide Gruppen bieten am Mittwoch, 18. Januar, einen Schnuppertermin.

Körper und Geist trimmen

Die Tanzpädagogin und Choreographin Babette Bornemann bietet Begegnung in Bewegung an: Jung und Alt können beim freien Tanzen die „eigene Körpersprache entdecken“ – jeweils dienstags von 18 Uhr bis 19.30. Elf Termine kosten 165 Euro.

Bequeme Kleidung, ein Handtuch und eine Trinkflasche brauchen Teilnehmer der NIA-Kurse. Neuromuskuläre Integrative Aktion (NIA) besteht aus Tanz, Kampfkünsten und Entspannungstechniken. Montags (18 Uhr) und dienstags (17.45) starten die ersten 60-Minuten-Einheiten: Für 100 Euro sind zehn Termine zu belegen.

Ukulele-Workshop für Anfänger

Abseits des sportlichen Angebots leitet Musiklehrer Daniel Friedrichs zwei Ukulele-Workshops an. Am Sonnabend, 11. Februar, bringt er die Grundlagen des viersaitigen Instruments bei. Fortgeschrittene können am Sonntag, 12. Februar, Anschlags- und Zupfmuster für die rechte Hand und einige Akkordgriffe lernen. Beide Workshops beginnen um 14 Uhr und kosten 50 Euro.

Weitere Infos zu diesen und weiteren Angeboten in der Lola gibt es im Internet unter https://lola-hh.de/kurse-workshops/. Unter dieser Adresse sind auch die Anmeldungen erwünscht.