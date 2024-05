London. Sowohl König Charles III. als auch sein jüngerer Sohn Prinz Harry, der inzwischen in den USA lebt, mischten sich am Mittwoch in London unters Volk. Zeit für ein Treffen fanden die beiden aber nicht.

Der britische Prinz Harry hat am Mittwoch das zehnjährige Bestehen der Invictus Games gefeiert. Der 39-Jährige traf am Abend unter dem Applaus Schaulustiger an der St.-Paul's-Kathedrale in der Londoner City zu einem Dankgottesdienst ein.

Harry, der einst selbst am Militär-Einsatz seines Landes in Afghanistan teilgenommen hatte, gründete die Invictus Games 2014 als Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten. Die internationalen Spiele, die im vergangenen Jahr in Düsseldorf ausgetragen wurden, gelten als wichtigstes Wohltätigkeits-Projekt Harrys, der sich vor gut vier Jahren aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie gelöst hatte und in der Folge seine militärischen Ränge abgeben musste.

Royale Gartenparty

Sein Vater König Charles III. (75), Königin Camilla (76) und weitere Royals empfingen unterdessen im Park des Buckingham-Palasts Menschen aus der Beamtenschaft, dem Militär und der Zivilgesellschaft zu einer Gartenparty. Die Partys gehören zum traditionellen Sommerprogramm des Königshauses. Angesichts der Krebserkrankung König Charles' stand lange nicht fest, ob er daran in diesem Jahr teilnehmen kann. Ende April hatte der Palast jedoch bekannt gegeben, dass die Therapie positive Ergebnisse zeigt und der König zumindest teilweise wieder öffentliche Termine wahrnehmen kann.

König Charles III. und Königin Camilla bei der königlichen Gartenparty im Buckingham-Palast. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Ein Treffen zwischen Charles und seinem jüngeren Sohn stand während Harrys Aufenthalt in Großbritannien nicht auf dem Programm. Das sei aufgrund des „vollen Programms“ des Königs nicht möglich, hatte es aus dem Umfeld Harrys geheißen. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn gilt als angespannt, seit Harry mit zahlreichen - teils sehr persönlichen -Vorwürfen gegen seine Familie und den Palast an die Öffentlichkeit gegangen war.

© dpa-infocom, dpa:240508-99-965666/4 (dpa)