New York. 15 Alben in über 40 Jahren Bandgeschichte. Mit der Veröffentlichung ihres neuen Songs „Legendary“, kündigen Bon Jovi nun ihr 16. Studioalbum an.

Die US-Rockband Bon Jovi hat ein neues Album angekündigt. „Forever“ solle am 7. Juni erscheinen, teilte Sänger Jon Bon Jovi (62) mit. Gleichzeitig veröffentlichte die bereits über 40 Jahre bestehende Band ihren neuen Song „Legendary“ - eine stadiontaugliche Hymne in der Tradition des amerikanischen Rocks.

„Forever“ ist das 16. Studioalbum Bon Jovis. Die zwölf Songs heißen unter anderem „Kiss The Bride“, „Walls Of Jericho“ oder „My First Guitar“. Noch vor der Veröffentlichung wird zudem eine mehrteilige Dokumentation über die Geschichte der Band mit dem Titel „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“ anlaufen (ab 26. April beim Streamingdienst Disney+).

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339477/3 (dpa)