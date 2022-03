Oliver Pocher kassiert üble Ohrfeige beim Boxkampf von Felix Sturm

D-Promi Fat Comedy geht Oliver Pocher mit Gewalt an. Dieser reagiert sichtbar verängstigt, wie auf einem Video zu sehen ist.

Oliver Pocher (l.) sitzt kurz vor der Ohrfeige erwartungsvoll in der ersten Reihe neben Christoph Daum (M.) und Claus Strunz.

Dortmund/Hamburg. Oliver Pocher sitzt am Sonnabendabend in der ersten Reihe beim Boxkampf von Felix Sturm in der Dortmunder Westfalenhalle, als er plötzlich fast von seinem Stuhl fliegt. Der Grund: Mitten im Gespräch mit Sat.1-Moderator Claus Strunz (55/ u.a. „Frühstücksfernsehen“) kassierte der 44 Jahre alte Comedian eine heftige Ohrfeige.

Die Szene ist in einem Video festgehalten, das seitdem im Netz viral geht. Absender der körperlichen Attacke ist der angeblich bekannte D-Promi Fat Comedy. Neben Pocher sitzt Ex-Fußballtrainer Christoph Daum (68), der trotz dieses aufsehenerregenden Vorfalls keine Regung zeigt – möglicherweise weil er in eine Art Schockstarre verfallen ist.

Andere in der Nähe sitzende Personen fühlten sich dagegen prächtig unterhalten und zückten erheitert ihr Smartphone, um eine mögliche weitere Eskalation festzuhalten. Doch dazu kam es nicht mehr. Der sichtbar verängstigte Pocher rief sofort das Sicherheitspersonal zur Hilfe, sprang auf und flüchtete vom Tatort. Auffällig in dem Video ist der konstant kichernde Kameramann, der offensichtlich in die von Fat Comedy geplante Ohrfeige eingeweiht war.

Ohrfeige gegen Pocher: Kameramann lacht

„Ein Zeuge der Tat verständigte die Polizei, die am Tatort erschien und sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung einleitete“, sagte ein Polizeisprecher.

Das Video wurde zunächst von Fat Comedy auf Instagram veröffentlicht. Wahrscheinlich erhoffte er sich von dem Vorfall einen Popularitätspush. In dem Post, der inzwischen nicht mehr verfügbar ist, da das Profil gelöscht wurde, schrieb er: „Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, liebe Grüße Omar.“

Pochers Frau beschimpft Fat Comedy

Ganz und gar nicht nach lieben Grüßen zumute war dagegen Pochers Ehefrau Amira. „Letzte Nacht hat so ein arbeitsloser, halbstarker Möchtegern-Rapper und Comedian meinem Mann eine Backpfeife verpasst, aber eine ordentliche. Selbstverständlich gefilmt und hochgeladen, Leuten zugeschickt, verlinkt, damit man ja gesehen wird“, schrieb die 29-Jährige bei Instagram, womit sie dem von ihr als „Möchtegern-Rapper“ verachteten Schläger allerdings noch mehr Aufmerksamkeit schenkte.

„Dieses Niedermachen von Leuten. Das sind alles Menschen, die sich wehren können. So etwas mit Gewalt zu begleichen und es dann noch zu feiern. Ihr solltet euch schämen“, fügte sie ergänzend hinzu.

Geboxt wurde übrigens auch noch. Allerdings im Ring und nicht in der ersten Zuschauerreihe. Felix Sturm (43) vergab die Chance auf seinen sechsten WM-Titel und verlor gegen den Ungarn Istvan Szili (39) nach Punkten. Fast einen K-o. hätte es dagegen für Pocher gegeben.