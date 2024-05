Appen. In Schleswig-Holstein ist ein Linienbus in einen Graben gerutscht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Überblick zur Lage.

Unglück in Schleswig-Holstein: Am frühen Mittwochmorgen ist ein Linienbus von der Straße abgerutscht. Als Grund wird zum aktuellen Zeitpunkt ein Fahrfehler des Busfahrers vermutet. Wie die Polizei berichtet, sind mehrere Menschen bei dem Fall in einen Graben zwischen Appen und Moorrege verletzt worden. Den Angaben zufolge befanden sich zum Unfallzeitpunkt nach dem bisherigen Erkenntnisstand ungefähr 25 Fahrgäste plus Fahrer im Bus.

Lesen Sie auch: Verheerender Unfall mit Maiwagen – 30 Verletzte

Busunfall: Polizei berichtet von Verletzten – Insassen erleiden Schock

Aus einer Erklärung von Polizei und Feuerwehr geht hervor, dass vier Fahrgäste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sind. Wenige weitere Menschen erlitten demnach einen Schock. Zunächst hatte die Polizei von fünf Menschen gesprochen, die leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden waren. 21 Betroffene mussten nach einer Überprüfung vor Ort nicht weiter behandelt werden, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte.

Weil zunächst Unklarheit über die Anzahl an verletzten Menschen herrschte, waren nach Angaben der Feuerwehr gut 20 Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Hubschrauber und mehr als 60 Einsatzkräfte aus dem Kreis Pinneberg sowie aus Hamburg angereist. Die Straße (L106) war wegen der Bergungsarbeiten bis etwa 8.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

dpa