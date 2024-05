London. Er hatte Rollen in „Titanic“ und „Herr der Ringe“: Bernard Hill spielte in zwei der drei erfolgreichsten Oscar-Filme mit.

Der Schauspieler Bernard Hill, bekannt für seine Rollen in „Titanic“ und „Herr der Ringe“, ist laut einem Bericht der BBC tot. Wie sein Agent Lou Coulson dem britischen Sender mitteilte, sei Hill in den frühen Morgenstunden des Sonntags gestorben. Eine Stellungnahme der Familie werde in Kürze erwartet, schreibt die BBC. Hill wurde 79 Jahre alt.

Bernard Hill ist einem großen Publikum vor allem wegen seiner Rollen als Kapitän Edward Smith im Filmklassiker „Titanic“ und König Théoden in der „Herr der Ringe“-Trilogie bekannt. Er arbeitete mit renommierten Regisseuren wie James Cameron und Peter Jackson zusammen.

Bernard Hill: Einziger Schauspieler, der in zwei der größten Oscar-Gewinner mitspielte

Hill wuchs als Sohn einer katholischen Bergbau-Familie in Manchester auf. Dort absolvierte er ein Theaterstudium und startete seine Schauspielkarriere in einem Amateurtheater in Salford bei Manchester. Seit Mitte der 1980er-Jahren konzentrierte er sich auf seine Arbeit im Filmbereich, trat weniger auf der Bühne auf oder in Fernsehproduktionen.

Bernard Hill (3. v.r.) im Film „Titanic".

Zu seinen bekanntesten Produktionen zählen unter anderem: „Verschwörung der Frauen“ (Regie: Peter Greenaway), „Shirley Valentine – Auf Wiedersehen, mein lieber Mann“ (Lewis Gilbert), „Die Bounty“ (Roger Donaldson) und „Der Geist und die Dunkelheit“ (Stephen Hopkins).

Zuletzt lebte er in Suffolk nordöstlich von London. Als einziger Schauspieler spielte er in zweien der drei Filme mit, die mit jeweils 11 Oscars am meisten in der Filmgeschichte bekamen („Ben Hur“, „Titanic“, „Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“). Der 1944 in Manchester geborene Hill hinterlässt eine Ehefrau und einen Sohn. (les)