London. König Charles hat seinen ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung absolviert. Welchen Termin er wahrnahm.

Mit einem Besuch in einem Krebs-Behandlungszentrum hat sich der britische König Charles III. erstmals seit Bekanntwerden seiner eigenen Krebserkrankung vor knapp drei Monaten wieder öffentlich gezeigt. Zusammen mit seiner Frau Camilla besuchte er am Dienstag in London ein Krebs-Behandlungszentrum und sprach mit Patientinnen und Patienten sowie dem medizinischen Personal.

Bei der Ankunft lächelte das Königspaar, winkte Schaulustigen und wartenden Journalisten zu und schüttelte ein paar Hände. Im Macmillan-Zentrum, das Krebserkrankungen diagnostiziert und behandelt, unterhielten sich Charles und Camilla mit Patienten und ihren Angehörigen sowie dem medizinischen Personal. Unter anderem sprach das Königspaar mit der Krebspatientin Lesley Woodbridge, die derzeit die zweite Runde einer Chemotherapie absolviert, und ihrem Ehemann Roger.

König Charles im Gespräch mit Krebspatientin Lesley Woodbridge. © AFP | SUZANNE PLUNKETT

Mit dem Besuch will der König die Bedeutung von Krebs-Früherkennung und moderner Forschung für die Bekämpfung der Krankheit hervorheben. Der 75-Jährige ist Schirmherr der britischen Wohltätigkeitsorganisation Cancer Research UK und der Macmillan-Krebshilfe. Seine 76-jährige Ehefrau Camilla ist Präsidentin von Maggie‘s, einer weiteren Wohltätigkeitsorganisation für Krebskranke.

Charles‘ erster Auftritt nach Krebsdiagnose: Staatsbesuch angekündigt

Charles III. hatte seine Krebserkrankung Anfang Februar öffentlich gemacht. Sie wurde nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt, laut Palast handelt es sich jedoch nicht um Prostata-Krebs. An welchem Krebs er erkrankt ist, ist weiter unbekannt. Wegen der Diagnose hatte der Monarch seine öffentlichen Termine seither ausgesetzt. Er nahm jedoch Termine im kleinen Kreis wahr, wie beispielsweise die wöchentlichen Treffen mit dem Premierminister.

Am Freitag hatte der Palast erklärt, dank ermutigender Genesungsfortschritte könne der König in enger Abstimmung mit seinen Ärzten wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Es sei allerdings zu früh zu sagen, wie lange die Krebsbehandlung des Königs noch dauere. Der Palast kündigte außerdem an, dass das Königspaar im Juni den japanischen Kaiser Naruhito und seine Frau Masako zu einem Staatsbesuch empfange. Auch Charles Schwiegertochter Kate, Ehefrau von Prinz William, hat Krebs. Sie tritt weiterhin nicht öffentlich auf.

