Berlin. Wie tickt Albert von Monaco wirklich? Adels-Experte Jürgen Worlitz, ein guter Kenner des Fürsten, plaudert aus dem Nähkästchen.

Großer Bahnhof für Albert (66) und Charlène (46): Hamburg begrüßt an diesem Donnerstag das royale Paar, das mit seinen Kindern anreist, um einen neuen Abschnitt im Miniatur Wunderland in der Speicherstadt zu eröffnen. Fürst Albert von Monaco steht öffentlich meist im Schatten seiner glamourösen Frau Charlène. Doch von Schatten kann in Wirklichkeit keine Rede sein: Alberts Auftritte adeln ihn geradezu, so jedenfalls sieht es der Adelsexperte Jürgen Worlitz, seit mehr als 40 Jahren Begleiter des royalen Geschehens, national wie international.

Worlitz erinnert sich noch lebhaft an die Begegnungen mit Albert von Monaco. Hier plaudert er über seine ganz persönliche Sicht auf den Fürsten, der in der Vergangenheit immer wieder für Negativ-Schlagzeilen und wilde Spekulationen rund um seine Ehe sorgte.

Albert, Sohn von Fürst Rainier und der 1982 verstorbenen Fürstin Gracia Patricia, gilt trotz seiner eher dezenten Ausstrahlung als durchaus weltmännisch, so Worlitz gegenüber dieser Redaktion. Sein Studium absolvierte der Royal in den USA, studierte in Massachusetts Politik. Albert spricht Französisch, Englisch und Deutsch.

Nach mehreren inoffiziellen Beziehungen, aus denen zwei uneheliche Kinder hervorgingen, heiratete Albert im Jahr 2011 die ehemalige südafrikanische Schwimmerin Charlène Wittstock. Doch Albert hat selbst eine höchst sportliche Vergangenheit. Als junger Mann nahm Monsieur Grimaldi fünfmal als Bobfahrer an Olympischen Spielen teil.

Fürst Albert von Monaco und Jürgen Worlitz, 1989 bei der Bob-Weltmeisterschaft in Winterberg. © privat | Privat

Und bei der Bob-Europameisterschaft 1989 in Winterberg war er dabei. Genau wie Jürgen Worlitz, der sich noch genau erinnert: „Ja, wann trifft man schon mal einen Kronprinzen im Eiskanal?“, plaudert er aus alten Zeiten und erzählt voller Begeisterung von der Begegnung.

Royal-Experte: Deshalb hat Albert ihm imponiert

Worlitz: „Ich machte mich mit Tonbandgerät und Kamera auf nach Winterberg. Kaum auf dem Sportareal, lief mir Albert vor die Linse. Verbissen machte er Dehnübungen, sprintete ein paar Meter, streckte sich und ließ nach kurzer Verschnaufpause vor seinem geistigen Auge hoch konzentriert die Strecke Revue passieren.“ Worlitz lacht und sagt im Stil des erklärten Bewunderers, Albert habe ihm sehr imponiert: „So hart trainiert nur einer, der ganz nach oben will.“

Worlitz konnte Alberts Leibwächter-Duo überzeugen, ein Interview mit dem Royal zu führen. „Wir sprachen über Sport und die damals noch kalten Winter in Deutschland. Dass trotz etlicher Affären Heirat für ihn damals noch kein Thema war, verriet er mir auch. Auch in diesem Punkt hielt er Wort. Er ging erst 22 Jahre später mit seiner Charlène zum Traualtar.“

Die Begegnung mit dem späteren Fürsten hatte sich für Worlitz auch deshalb so eingeprägt, weil Albert für ihn als durchaus bodenständig herüberkam, was bei Royals nicht immer der Fall sei. „Als ich Albert kennenlernte, war er Anfang 30. Da gehörte Sport für ihn noch zum Alltag. Außerdem standen ihm alle Möglichkeiten offen. Er fuhr Radrennen, stieg in Tourenwagen, er spielte Fußball und Tennis, schwamm und segelte. Alles mit Eifer, Trainingsfleiß und ohne Standesdünkel.“ Ihm seien „Kameradschaft und Teamgeist“ sehr wichtig gewesen.

Adelsexperte Jürgen Worlitz: Er hat Fürst Albert mehrfach persönlich getroffen. © privat | Privat

Als Worlitz Albert dann später in Monaco traf – Anlass war die Pokalübergabe an französische Radrennsportler – „stellte er sich geduldig mit ihnen zum Gruppenfoto auf und wartete, bis auch der letzte sein Bild im Kasten hatte.“ Eigentlich ja ganz normal, aber wohl nicht in der Welt der Highsociety.

Albert habe das typische Leben eines Royals geführt: „Er hat sich in jungen Jahren ausgetobt und dann seinen Weg gefunden, wobei man akzeptieren muss, dass in Monaco die Uhren anders ticken als anderswo. Das Leben der Reichen und Schönen kennt eigene Gesetze. Da drückt man im Liebesalltag und bei Finanzen schon mal ein Auge zu.“

Die royale Familie: Fürstin Charlène von Monaco, ihr Mann Fürst Albert II. und ihre Kinder, die Zwillinge Gabriella und Jacques. Gabriella hatte sich selbst den Pony geschnitten. © picture alliance/dpa/Chantell.Wittstock@pcmfsa.com | Christian Sperka Photography

Adelsexperte: „Ich habe Albert als perfekten Kavalier erlebt“

Bei der Hochzeit von Schwedens Kronprinzessin Victoria 2010 waren Albert wie auch Worlitz zugegen. „Ich habe Albert als perfekten Kavalier erlebt“, erzählt Worlitz, eine Eigenschaft, die am Hofe ja eigentlich üblich sein sollte. Wohl wahr, aber es käme eben aufs Detail an. „Auf dem Weg zu einer Gala leitete er seine damalige Verlobte Charlène sanft an der Fotografenschar vorbei und nahm ihr dadurch ihre Unsicherheit.“ Eine Geste, die für Worlitz Fürsorge ausdrückte. Trubel und Wirrwarr rund um die Ehe? Worlitz deutet das eher Stoische des Royals, das ja auch auf Desinteresse hindeuten könnte, als Stärke: „Später, längst im Ehestand, beobachtete ich immer wieder, wie ruhig und geduldig er die Gefühlsschwankungen seiner Frau ertrug.“

Der Adelsexperte räumt ein, dass er vieles ja nur aus der Ferne beobachten konnte, aber für ihn persönlich gab es nie Anlass zur Kritik. „Als Charlène sich für längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen ausgeklinkt hatte, nahm er die Zwillinge sogar mit auf Auslandsreisen, besuchte mit ihnen in Irland und Süddeutschland Ferienparks. Jacques und Gabriella waren hin und weg.“

Für Worlitz spielt Albert die Vaterrolle glänzend. „Ein guter Vater ist Albert auch für seine beiden außerehelichen Kinder Alexandre und Jazmine, nachdem er beide nach einigen Turbulenzen anerkannt hatte. Seitdem hält er Kontakt zu ihnen und sorgt fürstlich für sie.“

Immer wieder habe Albert ihn in Staunen versetzt. Auch als „Visionär und Wegweiser auf den Gebieten Meeresbiologie und Wasserwirtschaft“, so Worlitz, der dabei war, als Politiker und Wissenschaftler 2016 in Kiel Albert den Deutschen Meerespreis überreichten. „Jeder spürte, wie geschickt Albert mit seiner Prominenz die brennenden Themen unserer Zeit – Klimawandel und Umweltschutz – bedient.“