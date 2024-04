Berlin. „Der Bibliothekar“ Klaus Otto Nagorsnik aus der Quiz-Sendung „Gefragt-Gejagt“ ist überraschend gestorben. Er wurde 68 Jahre alt.

Klaus Otto Nagorsnik, langjähriger „Jäger“ im ARD-Quiz „Gefragt-Gejagt“, ist überraschend gestorben. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Nagorsnik wurde 68 Jahre alt. Diese Nachricht erfülle die „Gefragt-Gejagt“-Familie mit großem Entsetzen und tiefer Trauer. Seit 2014 war er demnach einer der „Jäger“ bei „Gefragt – Gejagt“, damals noch im NDR-Fernsehen. In der Quizsendung tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen einen ausgewiesenen Quizprofi an – die „Jägerin“ oder den „Jäger“.

„Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude“, sagte Alexander Bommes, Moderator der Sendung. „Unser Bibliothekar hat „Gefragt-Gejagt“ über viele Jahre mitgeprägt. Wir verdanken ihm unzählige spannende und unterhaltsame Abende. Das Publikum hat ihn geliebt“, wird der ARD-Koordinator Vorabend, Frank Beckmann, zitiert.

„Gefragt-Gejagt“: Nagorsnik wird im Quiz noch zu sehen sein

Die bereits vorproduzierten Folgen der neuen Staffel von „Gefragt-Gejagt“ mit Nagorsnik werden im Gedenken an den gebürtigen Münsterländer vom 13. Mai an im Ersten zu sehen sein, wie die ARD-Programmdirektion mitteilte.

Nagorsnik arbeitete demnach bis zu seinem Ruhestand als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster und engagierte sich für das Lesen. Er war leidenschaftlicher Quiz-Spieler und gewann bei Quiz-Meisterschaften zahlreiche Titel.

fmg/dpa