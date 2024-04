Dubai. Die Wüstenmetropole Dubai ist von heftigen Stürmen getroffen worden. Neben Straßen und Gebäuden wurde auch der Flughafen überschwemmt.

Das Emirat Dubai ist eigentlich für eine trockene Lage bekannt. Trinkwasser wird fast ausschließlich aus dem Meer gewonnen, Regen gibt es kaum. Doch am Dienstag erlebte die Wüstenmetropole eine regelrechte Sturmflut. Nach Regierungsangaben handelt es sich um den stärksten Niederschlag seit 75 Jahren. Mehr als 142 Millimeter Regen sollen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Dubai niedergegangen sein. So viel erlebt die Wüstenstadt sonst zusammengerechnet in 1,5 Jahren.

Überflutung in Dubai: Flughafen lahmgelegt, mindestens ein Toter

Innerhalb weniger Stunden waren die Straßen Dubais durch den starken Regen überflutet, blieben liegen oder wurden geschoben. Auch der Flughafen, das weltweit verkehrsreichste Drehkreuz für internationale Passagiere, verkündete aufgrund des Sturms für über zwei Stunden einen kompletten Annahmestopp und nahm den Flugverkehr im folgenden erst langsam wieder auf. Auf X werden Aufnahmen des völlig überfluteten Rollfeldes verbreitet.

Auch andere arabische Staaten waren von starken Regenfällen getroffen, im Oman starben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonntag und Montag 18 Menschen. In Dubai ist bisher ein Toter bekannt. Die meisten Schulen blieben aufgrund des angekündigten Regens geschlossen und öffnen auch am Mittwoch nicht, da weitere Stürme vorhergesagt sind.

