Berlin. Feuerwehreinsatz an einem der Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt: Die alte Børsen steht in Flammen, der historische Turm kollabiert.

In Kopenhagen steht die historische Börse in Flammen. Das Feuer hat die markante Turmspitze des denkmalgeschützten Gebäudes am Dienstagmorgen zum Einsturz gebracht. Mehrere Straßen und die Umgebung im Zentrum der dänischen Hauptstadt sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird.

Kopenhagen: Feuerwehr kämpft gegen Flammen im denkmalgeschützten Wertpapierhandel

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Die Børsen wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen zurückgeben. Die Fertigstellung der Renovierung des Renaissance-Baus war pünktlich für das 400. Jubiläum der Errichtung geplant.

Bereits um 7.43 Uhr am frühen Morgen ging der Notruf bei der Kopenhagener Notrufzentrale ein. Nur eine dreiviertel Stunde später kollabierte der geschichtsträchtige Turm in der Mitte des Gebäudes. Am Rande der Szenerie bildete sich binnen kurzer Zeit großer Andrang durch Schaulustige. Ein geschockter Anwohner sagte in einem Interview mit einem dänischen Sender beim Anblick des brennenden Denkmals: „Das ist unser Notre Dame“.

Ein Feuerwehrmann im Kampf gegen die Flammen in Kopenhagen. © AFP | Emil Helms

Videoaufnahmen, die in bereits in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie Mitarbeiter der Børsen Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude schaffen. Die Kopenhagener Polizei warnte Bewohner der Innenstadt vor erheblichen Verkehrseinschränkungen, da die Feuerbekämpfung eine weiträumige Absperrung des Stadtkerns zur Folge habe.

Das historische Baudenkmal befindet sich im Herzen von Dänemarks Hauptstadt in direkter Nachbarschaft zum Parlamentsgebäude. Der Eigentümer, der dänische Wirtschaftsverband, veranstaltet im ehemaligen Wertpapierhandel seit Jahren Events. Das Gebäude dient bereits seit 1974 nicht mehr in seiner ursprünglichen Funktion.

fmg/dpa