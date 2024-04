Berlin. Der ehemalige US-Football-Star O. J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das gab seine Familie offiziell bekannt.

Der ehemalige US-Football-Star O. J. Simpson ist tot. Das gab seine Familie auf der Plattform X bekannt. Er starb im Alter von 76 Jahren an Prostatakrebs. Seine Kinder und Enkelkinder waren bei ihm, als er starb. „Am 10. April ist unser Vater Orenthal James Simpson seinem Kampf gegen den Krebs erlegen“, erklärte die Familie.

O. J. Simpson gehörte in den 70er-Jahren bei den Buffalo Bills und den San Francisco 49ers zu den besten Runningbacks der National Football League (NFL) und wurde 1973 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Spätestens seit den 90er-Jahren gilt er als eine der berüchtigtsten Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten.

O. J. Simpsons Verfolgungsjagd live im TV

Seine Flucht 1994 in einem weißen Ford Bronco vor 20 Polizei-Autos in Beverly Hills wurde live im Fernsehen übertragen. 95 Millionen Menschen schauten am Bildschirm zu. Er wurde verdächtigt, seine Ex-Frau Nicole Brown und ihren Freund Ron Goldman ermordet zu haben. Die Opfer wurden mit mehreren Messerstichen ermordet vor dem Browns Haus in Brentwood aufgefunden. Die gemeinsamen Kinder von O. J. Simpson und Nicole Brown schliefen zu dem Zeitpunkt im Haus.

In einem spektakulären Indizienprozess wurde Simpson freigesprochen. In einem späteren Zivilverfahren wurde Simpson aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar (nach heutigem Wert 31,3 Millionen Euro) verurteilt. Auch landete Simpson dann doch noch im Gefängnis – wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf Händler von Sportsouvenirs in Las Vegas. 2017 wurde er nach neun Jahren Haft vorzeitig entlassen.