Niedersachsen. Das Politik-Abitur in Niedersachsen wurde nach einem Einbruch abgebrochen. Viele Abiturienten stöhnen, andere nehmen‘s mit Humor.

Abiturprüfungen können für Schüler ziemlich stressig werden. Insbesondere in Niedersachsen, wo es am Donnerstag zu einer folgenreichen Panne bei den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft kam. Bei einem Einbruch in eine Schule im Harz sei ein Tresor aufgebrochen worden, in dem unter anderem die Abiprüfungen für Politik-Wirtschaft lagen, hieß es vom Kultusministerium.

Die Aufgabenzettel hätten nach der Tat verteilt auf dem Schulhof gelegen. Ob die Prüfungen gezielt aus dem Tresor geholt wurden, sei allerdings unklar. Es könne sich auch um Vandalismus gehandelt haben.

Abgebrochene Abiturklausur: Landesschülerrat beklagt Druck und Stress

Da beim Zentralabitur alle Abiturienten in einem Bundesland die gleichen Aufgaben vorgelegt bekommen, hätten die Schüler theoretisch die Aufgaben vor Klausurbeginn einsehen können. Gegen 9 Uhr wurden dann neue Aufgaben zur Verfügung gestellt. Ob diese tatsächlich noch am selben Tag bearbeitet wurden oder auf einen Nachschreibetermin verlegt wurden, konnten die Schulen nach Angaben eines Sprechers des niedersächsischen Kultusministeriums selbst entscheiden.

Während das Kultusministerium das Krisenmanagement lobte, kritisierte der Landesschülerrat, dass die Schüler warten mussten, bis sie ihre Klausuren schreiben konnten. Die Kommunikation habe teils so schlecht geklappt, dass einige Schulen bereits angefangen hätten, das Abitur zu schreiben, und schon bearbeitete Aufgaben dann doch wieder eingesammelt hätten. Dies habe zu enormen Druck und Stress geführt.

Videos zeigen: Schüler reagieren unterschiedlich auf abgebrochene Abiturklausur

Auf der Plattform TikTok zeigen zahlreiche Videos, wie unterschiedlich die betroffenen Schüler auf die Situationen reagieren. Ein Video zeigt eine Gruppe Abiturienten, die beim Warten auf die neuen Klausuren das Lied „A Ram Sam Sam“ anstimmen. Andere konnten die Situation nicht mit soviel Humor nehmen.

„Wegen dir muss ganz Niedersachsen leiden“, wirft eine Nutzerin dem unbekannten Einbrecher vor. Andere Videos verweisen auf eine Online-Petition, die aufgrund der großen psychischen Belastung mindestens einen Punkt mehr für alle betroffenen Abiturienten fordert. Innerhalb weniger Stunden kamen über 5.500 von den geforderten 6.000 Unterschriften zusammen.

fmg/dpa