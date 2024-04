Berlin. Die ARD-Zuschauer müssen im Sommer auf die zwei beliebten Telenovelas verzichten. Stattdessen kommen Sport-Fans auf ihre Kosten.

Die Fans von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ müssen im Sommer stark sein: Die beiden ARD-Telenovelas verabschieden sich in eine außergewöhnlich lange Pause. Das hat der Sender nun mitgeteilt. Grund dafür sind vor allem die sportlichen Großereignisse des Sommers. „Rote Rosen“ pausiert ab dem 17. Juni für insgesamt neun Wochen. Auf neue Folgen von „Sturm der Liebe“ müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer sogar noch länger warten. Die Serie geht bereits am 21. Mai in die Sommerpause. Weiter geht es bei beiden Telenovelas dann erst wieder am 19. August.

ARD: Sportliche Großereignisse statt „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Anstelle von Liebes-Geschichten bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Sommer nachmittags zunächst eine neue Show zu sehen: „Leben.Live! – Mein ARD-Nachmittag“. Darin stimmt sich das Erste gemeinsam mit Moderator Johannes Zenglein vier Wochen lang auf den Sommer ein. Die Sendung soll „eine gute Stunde zum Wohlfühlen und Zurücklehnen sein“. Thematisch soll es laut Sender um „unterhaltsame Geschichten, Nützliches und Persönliches sowie Live-Eindrücke aus den verschiedenen Regionen Deutschlands“ gehen. Die Show läuft vom 21. Mai bis 14. Juni von montags bis freitags, 15.10 Uhr bis 16.15 Uhr.

Ab dem 29. Juni wird es dann sportlich in der ARD. Von 29. Juni bis zum 21. Juli wird jeweils ab 14.10 Uhr die Tour de France übertragen, vom 12. bis 18. August dann die Tour de France Femme. Ab dem 26. Juli startet dann die Live-Berichterstattung zu den Olympischen Sommerspielen, die bis zum 11. August in Paris stattfinden. Die ARD teilt sich die Übertragungsrechte hierfür mit dem ZDF.

