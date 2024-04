Berlin. 64 Millionen Euro warten im Jackpot: Hier finden Sie alle aktuellen Gewinnzahlen und Quoten vom Eurojackpot am Freitag im Überblick.

Der Eurojackpot gehört zu den größten Lotterien: Bis zu 120 Millionen können Lotto-Spielerinnen und -Spieler aus Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern gewinnen. Bei der Ziehung am Dienstag, 2. April, konnte der Jackpot nicht geknackt werden. Am Freitag befinden sich dementsprechend 64 Millionen Euro im Topf, um den auch Lotto-Fans aus Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn spielen. Ob Sie nun zu den Glücklichen mit den richtigen Gewinnzahlen gehören, lesen Sie in unserem Artikel.

Eurojackpot am Freitag: Die Gewinnzahlen von heute (5. April)

Die Gewinnzahlen werden nach Ziehung hier bekannt gegeben.

Eurojackpot vom 5. April: Die Quoten

Die Quoten vom Freitag lesen Sie nach der Ziehung hier.

Klasse Gewinnzahlen Anzahl der Gewinner Gewinnbetrag 1 5 Richtige und 2 Eurozahlen 2 5 Richtige und 1 Eurozahl 3 5 Richtige und 0 Eurozahlen 4 4 Richtige und 2 Eurozahlen 5 4 Richtige und 1 Eurozahl 6 3 Richtige und 2 Eurozahlen 7 4 Richtige und 0 Eurozahlen 8 2 Richtige und 2 Eurozahlen 9 3 Richtige und 1 Eurozahl 10 3 Richtige und 0 Eurozahlen 11 1 Richtige und 2 Eurozahlen 12 2 Richtige und 1 Eurozahl

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Eurojackpot

Eurojackpot: Wie funktioniert das Glückspiel?

Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Sie jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden.

Lesen Sie dazu: Wie spielt man Eurojackpot? Die wichtigsten Regeln

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottoscheine?

Bundesland Annahmeschluss am Freitag Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.45 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Wo und wann werden die Gewinnszahlen gezogen?

Die Ziehung der Gewinnzahlen für den Eurojackpot findet jeden Freitag- und Dienstagabend um 19.00 Uhr (Ortszeit) in Helsinki, Finnland, unter polizeilicher und notarieller Aufsicht statt.

Wird die Ziehung live übertragen? Wo finde ich die Gewinnzahlen?

Die Ziehung wird in Deutschland nicht live im Fernsehen übertragen. Die Gewinnzahlen und Quoten könen am späten Abend unter eurojackpot.de eingesehen werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweis: Lotto darf erst ab 18 Jahren gespielt werden. Das betrifft auch das Online-Glücksspiel. Personen unter 18 Jahren dürfen weder Rubbellose kaufen noch Gewinne abholen. Das gilt auch dann, wenn Sie eine Kundenkarte oder eine Vollmacht der Eltern oder der Erziehungsberechtigten vorlegen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert zu Glücksspielsucht und über das Gefahrenpotenzial der verschiedenen Glücksspiele. Zudem werden ein „Check dein Spiel“-Selbsttest zum eigenen Spielverhalten sowie Beratungshilfen angeboten.