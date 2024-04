Los Angeles. Es ist einer der größten Raubzüge in der Geschichte Kaliforniens: Die Bande ging clever vor - möglicherweise mit Insiderwissen.

Es ist einer der größten Raubzüge in der Geschichte Kaliforniens: Diebe haben offenbar über die Osterfeiertage bis zu 30 Millionen Dollar an Bargeld aus einem Geldspeicher im San Fernando Valley gestohlen. Das berichtet die Los Angeles Times. Das FBI und das Los Angeles Police Department ermitteln gemeinsam und haben zwar jetzt den Raub bestätigt, mit dem Hinweis auf laufende Ermittlungen aber weitere Angaben verweigert. Der Diebstahl sei erst am Montag bei Öffnung des Safes entdeckt worden.

Diebe gingen offenbar sehr clever vor - oder hatten Insiderwissen

Lesen Sie auch: Der Juwelendiebstahl von Dresden: Die Gier der Clans

Laut Bericht der Los Angeles Times ist der Tatort ein Geldspeicher in Sylmar, ein Vorort im San Fernando Valley, wo Bargeld von Unternehmen aus der gesamten Region umgeschlagen und gelagert wird. Demnach sei es eine Gruppe von Tätern gewesen, die sich Zutritt zu dem Geldspeicher verschaffen konnte, ohne den Alarm auszulösen. Es sei ein ausgeklügelter Coup gewesen. Deswegen wird spekuliert, dass es sich um Experten handelte oder dass die Gruppe jemanden mit Insiderwissen in den eigenen Reihen hatte. Die Anlage werde von einer privaten Sicherheitsfirma betrieben. Dass so viel Geld darin aufbewahrt werde, sei nur wenigen Menschen bekannt gewesen. (ftg)