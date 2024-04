Berlin. Aus bislang ungeklärten Gründen brach in der Nacht ein Brand in einem Istanbuler Wohnhaus aus. Ein Nachtclub wurde zur Falle.

Bei einem Feuer in einem Nachtclub sind in Istanbul mindestens 29 Menschen den Flammen zum Opfer gefallen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, berichtete Anadolu, die staatliche Nachrichtenagentur der Türkei, am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt.

Feuer in Istanbuler Nachtclub: Staatsnahes Medium berichtet von mindestens 29 Toten

Das Feuer sei in den unteren Geschossen eines 16-stöckigen Gebäudes ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden. Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht. Der genaue Grund sowie die Identität der Opfer waren zunächst unklar.

Die dem Staatschef Erdogan nahestehende englischsprachige Nachrichtenseite „Daily Sabah“ geht von mindestens 29 Toten aus und beruft sich dabei auf Kreise der Istanbuler Stadtverwaltung, nachdem zunächst von elf Todesopfern die Rede war. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 31 Einsatzwägen und 86 Brandbekämpfern vor Ort.

mit dpa