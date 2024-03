Berlin. TV-Satiriker Jan Böhmermann fuhr mit dem E-Scooter durch den Großen Tiergarten in Berlin. Mitarbeiter des Ordnungsamts hielten ihn an.

Kein guter Tag für Jan Böhmermann (43). Der TV-Satiriker postete am Sonntag auf Instagram einen Bescheid des Berliner Ordnungsamts über ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. Was war passiert?

Jan Böhmermann war nach eigenen Angaben mit einem E-Scooter durch den Großen Tiergarten gefahren, was offenbar verboten ist. Zwei „SEHR engagierte Ordnungsbeamte auf Mountain-Bikes“ hätten ihn angehalten und verwarnt. Der TV-Satiriker ist nicht amüsiert: „Darf ich auf dem Tempelhofer Feld auf der Start- und Landebahn dann auch nicht mit dem E-Scooter fahren?“, schreibt er dazu.

Böhmermann zahlt das Verwarngeld sofort in bar

Er habe sich dafür entschieden, das Verwarngeld sofort in bar zu bezahlen, auch wenn es ihn überrascht habe, dass das in Berlin noch möglich sei. Etwas provokant fragt er: „Wird schon seine Richtigkeit haben ... oder?“

Die Nutzer kommentieren das Ganze unterschiedlich. So meint einer: „Mich hätte eher überrascht, wenn Kartenzahlung akzeptiert wird.“ Ein anderer: „Tja, von wegen ‚failed city‘, hier herrscht law&order.

Einer seiner Follower weiß auch den Grund: E-Scooter würden als Kraftfahrzeuge eingestuft und seien deshalb in dem Landschaftspark nicht gestattet.

