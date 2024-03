Paris. Fünf Jahre nach seinem Tod kommt Karl Lagerfelds Pariser Wohnung unter den Hammer. Bieter sollten das nötige Kleingeld parat haben.

Der Blick durch die drei mannshohen Fenster ist atemberaubend: Er fällt direkt auf die Seine und das gegenüberliegende Louvre-Museum, rechter Hand ragt die Kathedrale Notre Dame auf. Links schweift das Auge ungehindert über die Tuilerien-Gärten, den Place de la Concorde und die Champs-Elysées bis hinauf zum Triumphbogen.

Es ist der Blick aus dem riesigen Wohnzimmer des herrschaftlichen Appartements, in dem der vor fünf Jahren verstorbene Kult-Modemacher Karl Lagerfeld die letzten 12 Jahre seines Lebens verbrachte. Am 27. März kommt es unter den Hammer.

5,3 Millionen Euro sind als Startgebot aufgerufen und wer mitbieten will, muss zuvor eine Million Euro als Sicherheit hinterlegt haben. Selbst für Pariser Verhältnisse sind das außergewöhnlich hohe Preisregionen – trotz der Toplage des Appartements am Quai Voltaire Nummer 17 und seiner stolzen Größe von 256 Quadratmetern. Aber zugegeben, Lagerfelds ehemalige Wohnung im dritten Stock eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden Gebäudes ist ebenfalls als absolut außergewöhnlich zu bezeichnen.

In diesem Haus am Quai Voltaire lebte Karl Lagerfeld seit 2007. © AFP | Alain Jocard

Der im Alter von 85 Jahren verschiedene „Zar“ der Haute Couture erwarb das Appartement 2004, bezog es jedoch erst 2007 nach einer höchst aufwendigen Renovierung. So ließ der Deutsche unter anderem alle Stuckverzierungen und nicht tragenden Wände entfernen, um einen 120 Quadratmeter großen Hauptraum zu schaffen.

Klinisches Weiß dominiert, statt Parket bedeckt grauer Kunstharzbeton den Boden. Eine ausgeklügelte Beleuchtungsanlage unterstreicht das futuristische, von Türen aus sandgestrahltem Glas und zahllosen Bücherregalen aus Metall unterstrichene Ambiente.

Gepanzerte Türen: Auf diesen Aspekt legte Lagerfeld wert

Auf die wenigen Besucher, die der allein mit seiner Katze Choupette lebende Lagerfeld hier empfing, soll das sparsam möblierte Appartement wie ein Raumschiff aus ferner Zukunft gewirkt haben. Der „große Karl“, so erzählen Bekannte, wollte in der Tat, dass dieser Ort an den Film „2001 – Odyssee im Weltraum“ erinnert. Ganz bewusst habe er Räumlichkeiten des 21. Jahrhunderts geschaffen, in denen außer ihm selber und den Büchern nichts an die Vergangenheit erinnert.

Der Blick aus Karl Lagerfelds Wohnzimmer: Von einem Apartment in dieser Lage von Paris können die meisten Menschen nur träumen. © AFP | Alain Jocard

Die eher kleine Edelstahl-Küche hat Lagerfeld angeblich nur selten genutzt, da er ungern kochte und Essensgerüche vermeiden wollte. Größer fallen hingegen das Badezimmer und der Ankleideraum aus, der die schwarzen Anzüge des Modemachers beherbergt haben muss.

Und auf seine Sicherheit hat Lagerfeld, der es als Dandy, Designer, Fotograph und scharfzüngiger Spötter zu Weltruhm und jeder Menge Neider brachte, ganz offensichtlich großen Wert gelegt. So ist die schwere Eingangstür gepanzert, im Eingang prangt ein Videotelefon und das Treppenhaus wie der Flur vor der Wohnung lassen sich über vier auf das Appartement verteilte Monitore beobachten.

Andere Hinterlassenschaften wurden bereits versteigert

Wohlgemerkt: Lagerfelds extravagantes Appartement ist völlig leer. Seine Möbel, Bücher und Kleidung sind bereits auf drei Sotheby’s-Auktionen in Monaco, Paris und Köln versteigert worden. Auch ist nicht bekannt, wem das Geld für die Wohnung zugutekommen wird oder warum die Nachlassverwalter den Weg der Versteigerung statt den des simplen Verkaufs wählten.

Rund 260 Quadratmeter boten Lagerfeld genug Platz für seine Haute-Couture. © AFP | Alain Jocard

Hingegen ist anzunehmen, dass das hohe Einstiegsgebot potenzielle Interessenten nicht abschreckt. Mitte des Monats hatten bereits mehr als 40 Bieter aus aller Welt die geforderte Garantiesumme hinterlegt.