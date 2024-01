Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers hört auf: Letzter Auftritt schon im Januar

Judith Rakers, Sprecherin der Tagesschau, hört Ende Januar 2024 auf. Ihre Talkshow „3nach9“ will sie fortsetzen.

Eines der bekanntesten Gesichter der „Tagesschau“, Judith Rakers, hört Ende Januar als Sprecherin der Nachrichtensendung auf. Die 48-Jährige gehe auf eigenen Wunsch, da sie sich mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren wolle, teilte der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit.

„Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der Tagesschau habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war“, wird Rakers in der Pressemitteilung zitiert.

Am 31. Januar sei sie zum letzten Mal in der 20 Uhr Ausgabe der „Tagesschau“ zu sehen. Ihre Arbeit als Moderatorin der Talkshow „3nach9“ und des ARD-Reisemagazins „Wunderschön“ werde sie aber fortsetzen.

Rakers war seit 2008 Sprecherin der Tagesschau

Der erste Chefredakteur von ARD-aktuell, Marcus Bornheim, findet lobende Worte für Rakers: „Judith Rakers Abschied von der Tagesschau ist ein großer Verlust. Sie ist nicht nur bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt, auch das gesamte Team schätzt sie als Mensch und Kollegin.“ Er wünsche ihr viel Erfolg auf ihrem Weg und respektiere ihren Wunsch nach Veränderung.

Judith Rakers wurde 1976 in Paderborn geboren. Sie studierte Kommunikationswissenschaften und startete 2004 beim NDR, wo sie das Hamburg Journal moderierte. Als Tagesschau-Sprecherin stand sie zum ersten Mal 2005 vor der Kamera. Die prestigeträchtige Hauptausgabe um 20 Uhr durfte sie zum ersten Mal im März 2008 moderieren. Als Moderatorin führte sie in den vergangenen zehn Jahren für das NDR Fernsehen durch zahlreiche Reportagen.