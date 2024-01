Bei Frankfurt: Mann erschießt Kassiererin – und tötet sich selbst

Frankfurt am Main. In Hessen hat sich am Montagabend ein mutmaßlicher Frauenmord ereignet. Ein Mann betrat laut Polizei gegen 19.15 Uhr eine Aldi-Filiale in Mörfelden-Walldorf, südwestlich von Frankfurt am Main, richtete eine Waffe auf eine Kassererin und schoss mehrfach gezielt auf die Frau.

Die 38-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Der 48-Jährige tötete sich anschließend selbst, heißt es in einer Mitteilung der StaatsanwaltschaftDarmstadt und der Polizei.

Ex-Beziehung ist mögliches Motiv

Zwischen dem Schützen und der Getöteten soll es ersten Angaben zufolge in der Vergangenheit eine Beziehung gegeben haben. Sie könnte ein mögliches Motiv für die Tat sein. Die Ermittlungen der Behörden zu den Tathintergründen dauerten an.

Zum Zeitpunkt der Schüsse waren mehrere Kunden in dem Geschäft. Verletzt wurde von ihnen niemand, ein Seelsorger und Polizisten betreuten die Menschen. Die Polizei sicherte am Abend Spuren und vernahm Zeugen. Weitere Details waren aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt. (pcl/mit dpa)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der helfen lassen.

Sie erreichen sie oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.