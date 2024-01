Frederik von Dänemark: Prinz wird König – Thronwechsel live im TV und Stream

Berlin/Kopenhagen. Er war der Langzeit-Kronprinz Dänemarks: Frederik, Sohn von Königin Margrethe, die in der Silvesternacht mit einem Paukenschlag ihre Abdankung bekannt gab. Am Sonntag, 14. Januar, nun übernimmt ihr Sohn das Amt. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat wegen des royalen Events das Programm geändert.

Lesen Sie auch: Frederik von Dänemark – Vom Partyprinzen zum neuen König

Das Erste (ARD) steigt ab 14.05 Uhr mit der Sondersendung „Frederik X. – Dänemarks neuer König“ ein. Julia Niharika Senn und Leontine von Schmettow moderieren die Live-Übertragung aus Kopenhagen. Ein berühmter Gast wird auch dabei sein: Die dänische Sängerin und Schauspielerin Gitte Haenning , die mit ihrem Hit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ 1963 Millionen begeisterte. Auch im ARD-Livestream ist das Ereignis zu verfolgen.

, die mit ihrem Hit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ 1963 Millionen begeisterte. Auch im ARD-Livestream ist das Ereignis zu verfolgen. Anschließend sendet das Erste ab 15.45 Uhr die Doku „Das dänische Königshaus – beliebt, modern, glamourös“.

ab 15.45 Uhr die Doku „Das dänische Königshaus – beliebt, modern, glamourös“. Das ZDF überträgt den Thronwechseln nicht live und setzt stattdessen auf Wintersport. Allerdings sendet es am Abend ab 18 Uhr eine Zusammenfassung unter dem Titel „König Frederik X. – Thronwechsel in Dänemark“. Die Sendung kann ebenfalls im Livestream verfolgt werden.

So wird die royale Zeremonie ablaufen

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wird Frederik X. am Sonntag um 15 Uhr vom Balkon des Regierungs- und Parlamentssitzes Schloss Christiansborg zum neuen König ausrufen. Danach fahren Frederik X. und seine Frau Mary, die neue Königin, in einer Kutsche durch das Stadtzentrum zu ihrer Residenz Schloss Amalienborg.

Die Zeremonie ist relativ schlicht gehalten. Ausländische Würdenträger sind wie in Dänemark in diesem Fall üblich nicht eingeladen.

Neuer Wind in Dänemarks Monarchie: König Frederik X. und Königin Mary

Neuer Wind in Dänemarks Monarchie: König Frederik X. und Königin Mary Margarethe (83) war als Königin im Grunde gar nicht wegzudenken. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (96, gest. 2022) war sie die dienstälteste Regentin im Amt. Aber alles hat ein Ende. Und so wird sie am 14. Januar, dem 52. Jahrestag ihrer eigenen Krönung, den Thron Kronprinz Frederik (55) überlassen. Ihr Sohn wird von da an den Titel „König Frederik X.“ tragen. Seine Ehefrau Kronprinzessin Mary (51) darf sich zukünftig Königin Mary nennen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit der royalen Rolle musste Frederik in jungen Jahren erst warm werden, er haderte lange Zeit mit der Aufmerksamkeit und den Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, wissen Kenner des Hofes zu berichten. Frederik hatte weniger mit royalem Engagement auf sich aufmerksam gemacht, sondern trat mit sportlichen Glanzleistungen in Erscheinung.

Das könnte Sie auch interessieren:





Seinen ersten Marathon lief er 1992 in der beachtlichen Zeit von drei Stunden und 23 Minuten. Doch Laufen allein, das reichte ihm nicht. Er absolvierte die aufreibende Kampfschwimmer-Ausbildung beim Militär. Und nahm im Jahr 2000 an einer knapp 2800 Kilometer langen Schlittenexpedition durch Grönland teil.

So volksnah zeigte sich der neue Dänenkönig stets

Mit seiner Faszination für den Sport bahnte sich Frederik einen Weg in die Herzen der sportbegeisterten Dänen. Sein größtes Kapital aber ist seine Familie, besonders seine Frau, Kronprinzessin Mary. Die neue Königin kommt extrem gut an beim Volk. Frederik hatte die Australierin im Rahmen der Olympischen Spiele 2000 in Sydney in einer Bar kennengelernt und vier Jahre später in Kopenhagen geheiratet. 2005 wurde ihr erstes Kind geboren, Prinz Christian, der nun mit 18 Jahren zum Kronprinzen wird. Mit Isabella (16) und den Zwillingen Vincent und Josephine (beide 13) folgten drei weitere Kinder.

Die dänsiche Königsfamilie (v.l.) bei einem Auftritt 2018: Prinzessin Isabella, Prinzessin Mary, Prinz Vincent, Kronprinz Frederik, Prinzessin Josephine, Königin Margrethe II. und Prinz Christian.

Foto: PPE / IMAGO/PPE

Das Paar mit seiner Kinderschar war geradezu ein Vorbild: Sehr smart, wenn Frederik mit dem Lastenrad gesichtet wurde, natürlich mit Kindern an Bord. Dass der Kronprinz eine Affäre mit einer Mexikanerin gehabt haben soll, wie spanische Medien berichteten, wurde nie bestätigt und ergab auch keine Einbrüche auf der Skala der Sympathiewerte.

Frederik mag, wie seine Mutter auch, die Nähe zum Volk. Aber es gab Unterschiede, wie er im September 2022 in einer Rede zu Margrethes nachgefeiertem 50. Thronjubiläum sagte: „Du bist eine Frau. Ich bin ein Mann. Du malst. Ich bewege mich“, verglich Frederik. „Du meisterst das Wort. Mir fehlt es daran manchmal. Du stehst auf Klassik, ich auf Rock.“

Thronwechsel: So läuft er in Dänemark ab

Margrethes Sätze zu ihrem Abschied von der Rolle als Königin in der Neujahrsnacht waren ähnlich kraftvoll wie ein Silvesterböller: Seit fast 900 Jahren hatte im Königreich keiner mehr freiwillig abgedankt. Und jeder hatte doch ihre so oft zitierten Worte in den Ohren: „Ich bleibe, bis ich sterbe.“ Allerdings musste sich die Regentin im vergangenen Jahr einer größeren Rückenoperation unterziehen. Ein Eingriff, der für sie zu einem Einschnitt wurde: Sie musste sich das geliebte Rauchen abgewöhnen.

Nach der Proklamierung darf sich Prinzessin Mary von Dänemark „Königin“ nennen, ihr Mann trägt künftig den Titel „Frederik X.“.

Foto: IMAGO/PPE

Am Sonntag also macht Margrethe nun wie angekündigt Schluss. Auf einem Treffen mit der dänischen Regierung will sie am frühen Nachmittag ihre Abdankung unterzeichnen – in diesem Moment wird der Thronwechsel formal vollzogen. Um 15 Uhr wird der neue König Frederik X. dann von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf dem Balkon von Schloss Christiansborg als neuer Monarch ausgerufen. (mit dpa)