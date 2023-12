„Helene Fischer Show“: Nena und Beatrice Egli sorgen für erhitzte Diskussionen

Berlin. Sie ist wieder zurück. Die vergangenen Jahre war die „Helene Fischer Show“ im ZDF ausgefallen. Am Montag wurde die bereits im Oktober aufgezeichnete Show nach vier Jahren wieder ausgestrahlt und sorgte so für die aus Vor-Corona-Zeiten gewohnte Weihnachtsstimmung im TV. Um die fünf Millionen Zuschauer schalteten bei der Show an Weihnachten ein.

Aber längst nicht bei allen von ihnen kam die Show auch gut an, wie bereits während der Ausstrahlung auf der früher als Twitter bekannten Plattform X zu lesen war. Neben der Gästeliste gab es Kritik am Auftritt von Schlagersängerin Beatrice Egli. Und auch Helene Fischer selbst sorgte für Diskussionen. Das waren die größten Aufreger der „Helene Fischer Show“.

„Helene Fischer Show“: Nena singt im Duett – Kritik in sozialen Netzwerken

Nena hatte während der Corona-Pandemie mit teils kontroversen Aussagen für Diskussionen gesorgt.

Foto: Sandra Ludewig / ZDF

Dass die Show wieder über die Bildschirme der Republik lief, war nicht das einzige Comeback des Abends. Auch die durch ihre Äußerungen zur Corona-Pandemie in Verruf geratene Sängerin Nena konnte ihre große TV-Rehabilitation feiern – und das gleich mal mit einem Duett mit Helene Fischer selbst. Das gefiel nicht allen Zuschauern, selbst wenn die beiden die Düsseldorfer Halle – dort wurde die Show aufgezeichnet – mit ihrer Version von „Liebe ist“ offensichtlich hörbar zumindest in die Nähe von Ekstase brachte.

Auf X aber konnten nicht alle Nutzerinnen und Nutzer verstehen, warum das ZDF Nena die große Bühne bot. Wie sich Nena zu Corona-Zeiten selbst ins Abseits stellte, können Sie an dieser Stelle noch einmal nachlesen. Weitere kontroverse Aussagen kamen bei der „Helene Fischer Show“ allerdings nicht hinzu. Geärgert wurde sich trotzdem. „Wann haben wir beschlossen, dass Nena wieder unproblematisch ist?“, schreibt einer da. Ein anderer fragt, warum man der Sängerin, die bereits 2022 in einer Silbereisen-Show im MDR auftrat, nach ihren Äußerungen eine große Bühne bieten wolle. Aber es gab auch wohlwollende Worte. „Sehr schön, mal wieder Nena zu hören“, schreibt eine andere Nutzerin.

Betrice Egli (l.) fiel mit ihrem Outfit auf. Und Playback-Gesang mit Helene Fischer.

Foto: Sandra Ludewig / ZDF

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nena konnte sich glücklich schätzen, dass diese „Helene Fischer Show“ genügend anderen Gesprächsstoff lieferte. Da war zum Beispiel der denkwürdige Auftritt von Beatrice Egli, die aussah, als hätte sie sich einmal von Kopf bis zum Knie (Higheels in Pink) in Alu-Folie gewickelt. Mehr als ihr Outfit wurde von einigen Zuschauer jedoch die Gesangqualität moniert, die offenbar während der Sendung – auch die Parts von Helene Fischer selbst – per Playback zum Besten gegeben wurde. „Warum ist alles in der Helene-Fischer-Show Playback gesungen?“, fragt ein Nutzer genervt.

Vom ZDF gibt es dazu und auch zu der Frage, warum Nena auftreten durfte, keine Antwort.