Mainz/Hamburg. Am 8. Februar 1993 trat Gundula Gause erstmals im „Heute Journal“ in Erscheinung – doch was der Co-Moderatorin am Montagabend widerfuhr, dürfte auch die erfahrene Journalistin in 30 Jahren ZDF-Nachrichten noch nicht durchgemacht haben.

Als Gause um kurz vor 22 Uhr anfing, den Nachrichtenblock vorzutragen, mussten sich die Zuschauer über die sonst so souveräne Sprecherin wundern: Mehrmals verhaspelte sich die ZDF-Ikone, Silben schienen ihr zu entgleiten.

ZDF: Gundula Gause muss „Heute Journal“ abbrechen

Zuerst mühte sie sich durch die Meldung zur serbischen Parlamentswahl, anschließend wurde der Vortrag über die aktuellen Geschehnisse im Gazastreifen artikulatorisch wenig besser.

Muss man sich Sorgen um Gundula #Gause machen? Das klang gerade nicht gesund. #heutejournal — Stefan Döring (@Doering_Stefan) December 18, 2023

Im Gegenteil – während in den Sozialen Netzwerken umgehend zahlreiche Spekulationen um Gauses Zustand angestellt wurden, musste die 58-Jährige die Sendung tatsächlich abbrechen. Stattdessen führte Dunja Hayali alleine weiter durchs „Heute Journal“.

Und die Nachrichtensprecherin lieferte schließlich auch noch die Erklärung für die Indisponiertheit ihrer Kollegin. „Dass ich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen muss, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist“, sagte Hayali am Ende der ZDF-Nachrichten aus Mainz. „Kann passieren. Aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser.“