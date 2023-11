Polarlichter: Warum das seltene Naturspektakel in Deutschland häufiger werden könnte

In Bayern konnten am Sonntag Polarlichter beobachtet werden. Warum die seltenen Lichter in Deutschland häufiger werden könnten.

Polarlichter sind am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit auch in Sachsen in der Region Zwickau zu sehen.

Berlin. Normalerweise ist dieses Naturspektakel in Deutschland nur äußerst selten zu sehen. Doch am Wochenende waren in Bayern Polarlichter am Nachthimmel zu beobachten. Am Sonntagabend erschien dort ein ungewöhnlich starkes Nordlicht. Insbesondere in ländlichen Regionen seien laut Medienberichten die bunten Lichter gut zu beobachten gewesen. Wetterexperte Michael Sachweh sprach gegenüber dem BR24 von einer „Brillanz, wie sie nur sehr selten auftritt“.

Normalerweise sind solche Polarlichter eher im hohen Norden, etwa in Skandinavien, Island oder Kanada, zu sehen. Doch seit kurzer Zeit erscheinen solche Lichter auch in weiter südlicheren Breitengeraden wie in Deutschland. Der Grund dafür sei laut Experten die gestiegene Aktivität der Sonne.

So entstehen Polarlichter

Denn die Sonne erzeugt die sogenannten Polarlichter. Das passiert, wenn geladene Partikel aus den Sonnenwinden auf die Erdatmosphäre treffen. Beim Sonnenwind handelt es sich hauptsächlich um Protonen und Elektronen, die von der Sonne ausgestoßen werden. Durch das Magnetfeld werden die hochenergetischen Teilchen in Richtung der beiden Pole gelenkt und leuchten dann in verschiedenen Farben.

Doch Polarlichter sind viel mehr als ein Naturschauspiel: Sie sind auch ein Gradmesser für das Weltraumwetter. Je weiter sie Richtung Äquatornähe rücken, desto größer ist die Gefahr für die Infrastruktur auf der Erde. Auch die Stromversorgung und der Flugverkehr können davon beeinträchtigt werden, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet.

Lesen Sie auch:Sonne so aktiv wie lange nicht - Gefahr für unsere Erde?

Warum Polarlichter nur spontan vorherzusagen sind

Wegen der schnellen Geschwindigkeit der Sonnenpartikel kann das Auftreten von Polarlichtern nur kurzfristig vorhergesagt werden. Laut Experten dürfte die Sonne in den kommenden Monaten immer aktiver werden und somit Polarlichter häufiger zu sehen sein.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neben Bayern habe es auch in anderen Bundesländern Polarlichter gegeben, berichteten mehrere dpa-Reporter. Bereits Ende Februar konnte man in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen Polarlichter am Himmel entdecken, so die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, laut Deutsche Presse-Agentur.