Urlaub in Italien: Venedig plant Gebühren für Touristen – So teuer wird es

Unesco empfiehlt Einstufung Venedigs als "gefährdetes Welterbe"

Massentourismus, ein Bauboom und der Klimawandel setzen Venedig immer mehr zu - so sehr, dass die Unesco die italienische Stadt nun in die Liste des "gefährdeten Welterbes" aufnehmen will.

