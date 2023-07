Rhodos: Waldbrand außer Kontrolle – Tausende Touristen evakuiert

Kein Ende in Sicht: Die Hitzewelle hat Griechenland im Griff. Auf der Insel Rhodos geriet am Samstag ein Waldbrand außer Kontrolle.

Berlin. Die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind außer Kontrolle geraten. Am Samstag mussten mehrere Tausend Menschen evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Der staatliche Rundfunk berichtete am Samstagabend in einer Sondersendung, dass 8000 Menschen den Süden der bei Touristen beliebten Insel auf dem Landweg verlassen hätten. Die Zahl könne noch höher liegen, hieß es.

Zuvor hatte ein Sprecher der Feuerwehr mitgeteilt, dass bislang 2000 Menschen mit Booten von den Küsten südlich von Lindos in Sicherheit gebracht worden seien. Sie seien zu einem anderen, sicheren Strand der Insel gebracht worden. Unter ihnen sollen sich auch viele Touristinnen und Touristen befinden. Wie viele Menschen auf dem Landweg flohen, war am Samstagabend aus offiziellen Quellen noch nicht bekannt.

Die Urlauberinnen und Urlauber sollen nun in Hotels und in einer Basketballhalle untergebracht werden. Hunderte Einwohner von Rhodos meldeten sich freiwillig, um den Touristinnen und Touristen zu helfen, wie das Staatsfernsehen weiter berichtete. An den Evakuierungen sollen auch mehr als 30 private Schiffe beteiligt gewesen sein.

Dichte Rauchwolken eines Waldbrandes steigen auf der griechischen Insel Rhodos in den Himmel.

Foto: uncredited/Rhodes.Rodos/AP/dpa

Waldbrände auf Rhodos: Griechenland leidet unter Hitzewelle

Grund für die Verschärfung der Situation waren heftige Winde. Die Rauchbildung des Waldbrandes nahe der Ortschaft Laerma war zu stark, berichtete der staatliche Rundfunk. "Es ist der schwierigste Brand, mit dem wir kämpfen müssen", sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr am Samstag. Der Brand, der seit vier Tagen auf den Bergen von Rhodos tobte, nahm wegen der Änderung der Windrichtung eine Drehung Richtung Küste und überraschte die Feuerwehr, hieß es.

Griechenland leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Für dieses Wochenende wurden Temperaturen von über 44 Grad erwartet. Auch in anderen Regionen des Landes wüten aktuell Waldbrände. Nach Angaben der Feuerwehr brachen zuletzt innerhalb von 24 Stunden 46 neue Brände aus. (csr/dpa/afp)