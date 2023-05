ESC 2023: Moderator ersetzt Barbara Schöneberger – Wichtige Aufgabe

Barbara Schöneberger gehört fest zum ESC im deutschen TV. Doch in diesem Jahr muss sie einen ihrer Jobs abgeben.

Es ist wieder soweit: Im Mai findet der 67. ESC statt. Diesmal aber nicht im Gewinnerland, sondern in Liverpool.

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

Liverpool. Nach sieben Jahren Barbara Schöneberger erwartet die deutschen Zuschauer beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) eine spannende Neuerung: Statt der blonden Moderationsmaschine wird der beliebte "1, 2 oder 3"-Moderator und "Wer weiß denn sowas?"-Quizmaster Elton (52) im ESC-Finale die Punkte der deutschen Jury verkünden.

ESC 2023: Darum darf Schöneberger die Punkte nicht verkünden

In den vergangenen Jahren hatte Barbara Schöneberger die Punkte der Jury aus Hamburg verkündet und war damit zum festen Bestandteil des ESC-Abends geworden. Im Rahmenprogramm hatte sie zudem auch den deutschen "ESC Countdown" vor und die "Aftershow" nach dem Finale moderiert. Das tut sie auch 2023 – doch in diesem Jahr werden die Sendungen live aus Liverpool gesendet.

Die Regeln der European Broadcasting Union (EBU) sehen aber vor, dass die Jury-Punkte jeweils live aus den jeweiligen Ländern vergeben werden müssen. Diese Reise der Punktevergabe durch Europa hat bei Eurovision-Fans Kultstatus.

Auch interessant: ESC 2023 – Veranstalter verbietet Selensky-Auftritt

Elton vergibt beim ESC 2023 erstmals die deutschen Punkte

Nun übernimmt Elton den Job. Der 52-Jährige wird die Punkte aus einem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg-Lokstedt übermitteln, wie der NDR am Mittwoch mitteilte. In der Vergangenheit hatten Prominente wie Carmen Nebel, Nena, Thomas Anders, Thomas Hermanns, Hape Kerkeling, Anke Engelke, Lena Meyer Landrut und Helene Fischer die deutschen Punkte verkündet.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie ist fester Bestandteil des ESC-Programms im Ersten: Barbara Schöneberger.

Foto: Christian Charisius/dpa

Sowohl Elton als auch die für Deutschland antretende Band Lord Of The Lost stammen aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli. Elton zeigte sich begeistert und sagte: "Ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt."

Elton hat bereits ESC-Erfahrung

Eltons Fernsehkarriere begann als Praktikant in der Show "TV Total" von Stefan Raab. 2004 begleitete er Raab sogar zum Eurovision Song Contest nach Istanbul. 2010 war Elton dann mit Lena Meyer Landruth in Oslo beim ESC. Schließlich hatte er 2018 die Ehre, gemeinsam mit Linda Zervakis den deutschen ESC-Vorentscheid zu moderieren.

Auch interessant: ESC 2023 – So stehen die Chancen für Deutschland

Mitglieder der deutschen ESC-Jury bleiben noch geheim

Die Mitglieder der deutschen ESC-Jury gibt der NDR den Regeln der EBU folgend erst am Samstagabend bekannt. Sicher ist und bleibt: Der Eurovision Song Contest wird wieder von Peter Urban kommentiert. Für den 74-Jährigen wird der Musikwettbewerb in Liverpool allerdings der letzte sein. Seit 1997 begleitet der Kommentator den ESC. Nun nimmt er Abschied.