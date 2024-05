Berlin. Das erste Semi-Finale des ESC 2024 findet am 7. Mai, statt. Lesen Sie hier, wo Sie die Show live im TV und Stream verfolgen können.

15 Länder kämpfen im ersten Halbfinale des ESC 2024 ums Weiterkommen

Die Show findet am Dienstag, 7. Mai, statt

Lesen Sie hier, wo Sie das erste Semi-Finale des Eurovision Song Contests live im TV und Stream verfolgen können

Am 7. Mai ist es so weit: Der Eurovision Song Contest 2024 beginnt. Ab 21 Uhr werden im ersten ESC-Halbfinale Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa und darüber hinaus um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer konkurrieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Show live im TV und via Stream verfolgen können.

ESC 2024: Erstes Halbfinale im TV – Hier wird es übertragen

Das erste Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contests wird – wie jedes Jahr – live im Fernsehen übertragen. Wer sich allerdings nur bei den großen TV-Sendern umsieht, dürfte nicht fündig werden. Stattdessen müssen Interessierte den ARD-Spartensender ONE suchen, um das sogenannte Semifinale zu verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 21 Uhr. Kommentiert wird die Show erstmals von Thorsten Schorn, der 2024 seinen ESC-Einstand feiert. Kurz nach 23 Uhr soll dann feststehen, welche Acts aus dem Halbfinale ins Finale einziehen. Ins Rennen gehen:

Zypern: Silia Kapsis – „Liar“

Serbien: Teya Dora – „Ramonda“

Litauen: Silvester Belt – „Luktelk“

Irland: Bambie Thug – „Doomsday Blue“

Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“

Polen: Luna – „The Tower“

Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

Island: Hera Björk – „Scared of Heights“

Slowenien: Raiven – „Veronika“

Finnland: Windows95man – „No Rules!“

Moldau: Natalia Barbu – „In The Middle“

Aserbaidschan: Fahree feat. İlkin Dövlətov – „Özünlə Apar“

Australien: Electric Fields – „One Milkali (One Blood)„

Portugal: Iolanda – „Grito“

Luxemburg: Tali – „Fighter“

Erstes Halbfinale: So können Sie den ESC 2024 live im Stream verfolgen

Wer lieber auf das Internet zurückgreifen möchte, hat die Möglichkeit, die Show live im Stream verfolgen. Die einfachste Möglichkeit: Nutzen Sie den nachfolgenden YouTube-Stream:

Außerdem wird das erste Halbfinale des ESC 2024 auch hier übertragen:

Der Stream von ONE sowie der Stream auf eurovision.de entspricht dem, was auch im TV übertragen wird. Es werden also die Kommentare von Peter Urban zu hören sein. Über YouTube wird dagegen eine unkommentierte Version gezeigt.