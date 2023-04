Bahn oder Flug? Charles' Krönung live in London sehen – So geht es günstig

London. In rund zwei Wochen ist es so weit: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wird ihr Sohn König Charles III. offiziell zu Großbritanniens neuem Monarchen gekrönt. Das historische Ereignis wird weltweit im Live-Stream ausgestrahlt.

Wie einst bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan, lassen es sich zahlreiche Royal-Fans weltweit nicht nehmen, für das einmalige Event anzureisen, um es aus der Nähe zu sehen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Krönung am 6. Mai 2023 verhältnismäßig günstig und live in London erleben können.

Krönung live in London erleben: Mit diesen Tipps geht es günstig

Das Online-Reisebüro Expedia bestätigt gegenüber unserer Redaktion: Auch Deutschland ist im Royal-Fieber. So seien die Suchanfragen auf Expedia.de für Hotels in London seit Bekanntgabe des Krönungstermins massiv gestiegen, und zwar um ganze 1070 Prozent.

Der Datenanalyse zufolge kristallisierten sich die Flughäfen in Frankfurt, München und Hannover als die Top-Airports für London-Reisende in der Krönungswoche heraus.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer sparen möchte, sollte allerdings die Preise vergleichen und sorgfältig recherchieren: Am günstigsten ist der Flug aktuell von den Flughäfen in Düsseldorf, Köln und Hamburg. Am tiefsten müssen Reisende in die Tasche greifen, die beispielsweise ab Leipzig fliegen.

Besonders günstig wird es, wenn Sie sich für eine Billig-Airline entscheiden. Die Flugpreise schlagen sogar die Angebote der Deutschen Bahn, in einigen Fällen sogar um das Vierfache. Lesen Sie auch: Flugpreise: Welche Ziele billiger und welche teurer werden

In dieser vergoldeten Staatskutsche werden Charles und Camilla nach der Krönungszeremonie fahren.

Foto: PETER NICHOLLS / dpa

Krönung in London: An diesen Tagen fliegen Sie am günstigsten

In der Expedia-Analyse wurde ebenfalls ermittelt, an welchen Tagen die Flugreise am günstigsten ist. Das Ergebnis: Der im Schnitt günstigste Tag, um von Deutschland nach London zu fliegen, ist der 4. Mai 2023, demnach zwei Tage vor der Krönung.

Wer gleich nach dem großen Tag wieder abreisen will, macht der Statistik nach große Verluste: Am günstigsten kommen Reisende weg, wenn sie ein paar zusätzliche Tage in London einplanen und erst am 10. Mai zurückfliegen. Ein Vergleich: Wählt man auch nur einen Tag vorher, zahlt man im Schnitt 155 Euro mehr.

Insgesamt gilt allerdings: Je eher Sie buchen, desto weniger bezahlen Sie für Ihre Tickets. Last-Minute-Reisende müssen in der Regel ordentlich draufzahlen.

Außerdem wichtig für alle An- und Abreisenden: In der Krönungswoche wird London mit großer Sicherheit belebter sein als sonst. Vor allem am Wochenende kann es in der ganzen Stadt zu Bahnhofs- und Straßensperrungen kommen. Achten Sie darauf, sich frühzeitig um Ihre Transportmöglichkeiten zu kümmern und planen Sie viel Zeit ein.

Den globalen Expedia-Daten zufolge, werden die meisten Flugreisenden aus Toronto, Vancouver, New York, Boston und Los Angeles erwartet.