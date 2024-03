Washington. Sein jüngster Sohn begleitete Elon Musk am Mittwoch beim Besuch der Tesla-Fabrik. Das ist die Familie des US-Milliardärs.

Groß war die Überraschung, als Elon Musk am Mittwoch beim Besuch der Tesla-Fabrik in Grünheide seinen Sohn X Æ A-12 auf den Schultern trug. Nicht der einzige schräge Name in der Familie Musk – der US-Milliardär hat insgesamt zehn Kinder.

Aus seiner ersten Ehe mit der Schriftstellerin Justine Wilson stammen Zwillinge und Drillinge; wobei sich Sohn Xavier Alexander Musk 2022 vom reichen Papa lossagte, eine Geschlechtsumwandlung vornahm und jetzt Vivian Jenna Wilson heißt. Aus der Liäson mit der kanadischen Sängerin Grimes, bürgerlich: Claire Boucher, sind die Kinder X Æ A-12 (Sohn), genannt „X“; und Exa Dark Sideræl (Tochter), genannt „Y“, hervorgegangen.

Elon Musk als Familienvater: Der US-Milliardär mit seiner zwischenzeitlichen Ehefrau Talulah Riley und seinen Zwillingen Griffin (links) und Xavier, die aus Musks erster Ehe mit der Schriftstellerin Justine Wilson stammen. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan

Musk bemängelt niedrige Geburtenraten seit Jahren

Seinem seit Jahren bekannten Lamento, dass Bevölkerungsmangel schon bald das beherrschende Problem auf der Erde werde, ist er weiter mit gutem Beispiel entgegengetreten: Im November 2021 ist Musk wieder Vater von Zwillingen geworden.

Mutter ist Shivon Zilis, eine Top-Angestellte der Firma Neuralink. Mit dem 2016 gegründeten Gehirnchip-Startup konnte Musk, der dort Vorstandschef ist, im Januar 2024 erstmals einen Gehirn-Chip bei einem Menschen einsetzen. Auch Tierversuche an Schweinen und Affen waren bereits erfolgt.

Shivon Zilis hat gemeinsam mit Elon Musk Zwillinge. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier Rojas

Die 38-jährige Zilis, geboren im kanadischen Ontario, studierte Wirtschaft und Philosophie an der Elite-Uni Yale, war als Investment-Bankerin tätig und fungierte zuletzt als Direktorin für Spezialprojekte bei Neuralink. Sie teile mit Musk den Humor und das Interesse an Künstlicher Intelligenz, schreibt der „Business Insider“.

Zwillinge kamen kurz vor anderem Musk-Kind zur Welt

Vor Gericht ließen die Eltern beantragen, dass die Zwillinge mit den Vornamen Strider und Azure den Nachnamen Musk und den Nachnamen ihrer Mutter als Mittelnamen erhalten sollten. Ein Richter in Austin/Texas, wo Musk und Zilis gemeldet waren, folgte dem Gesuch.

Pikant: 2023 brachte seine ehemalige Freundin Grimes noch ein drittes gemeinsames Kind zur Welt: Tau Techno Mecanichus. Musk erklärte auf X, der Name stehe für Umfang/Durchmesser.

