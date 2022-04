ESC 2022 live: Finale des Eurovision Song Contest im Livestream und TV

Berlin. Im Mai können internationale Zuschauer an gleich drei Tagen die Ereignisse des diesjährigen Eurovision Song Contests verfolgen. Das erste Halbfinale findet am 10. Mai statt, das zweite zwei Tage später. Die Besten der Besten treten am 14. Mai beim offiziellen ESC-Finale 2022 in Turin an. So können Sie das Event des Jahres live schauen.

ESC 2022: Mehr News und Hintergründe

ESC 2022: Hier können Sie die Sendung schauen

Am Dienstag, 10. Mai, treten 17 Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Halbfinale an. Die erste der drei Final-Shows beginnt um 21.00 Uhr. Ausgestrahlt wird das erste Halbfinale auf eurovision.de, dem Sender ONE und in der ARD-Mediathek. Die Sendung ist bis 23.10 Uhr angesetzt.

Am Donnerstag, 12. Mai treten weitere 18 Kandidatinnen und Kandidaten an. Die zweite Finalshow kann man ebenfalls von 21.00 Uhr bis voraussichtlich 23.10 Uhr auf eurovison.de, ONE und in der ARD-Mediathek sehen.

ESC-Finale: Wo und wann es läuft

Das diesjährige Finale wird am Samstag, 14. Mai live ausgestrahlt. Eingeläutet wird der ESC mit einer Doku um 0.30 Uhr im NDR mit dem Titel: "Malik im ESC-Fieber". Es handelt sich um ein Format, das den Weg des deutschen Kandidaten Malik Harris vom Vorentscheid bis zum Finale zeigt.

Ab 20.15 Uhr wird auf eurovison.de, ONE, der ARD-Mediathek und im Ersten runtergezählt. Barbara Schöneberger moderiert die Sendung "Countdown für Turin". Eine Stunde später beginnt das große Finale. Ausgestrahlt wird es auf allen oben genannten Kanälen, inklusive bei der Deutschen Welle. Ab 0.50 Uhr ist eine "Aftershow" unter Schönebergers Moderation angesetzt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie auf eurovision.de zu lesen ist, gibt es zu den ESC-Shows aus Turin ein umfangreiches barrierefreies Angebot mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.