Muttertag: Spruch, Gedicht & Co. für Whatsapp – Die schönsten Grüße

Berlin. Jedes Jahr feiern wir am zweiten Sonntag im Mai unsere Mütter: Dieses Jahr fällt der Muttertag auf den 8. Mai. Anders als in den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie sind wieder mehr persönliche Besuche möglich. Doch auch diejenigen, die ihre Mutter am Muttertag nicht sehen, können ihr an diesem Tag besondere Grüße schicken.

Im digitalen Zeitalter können Sie diese einfacher und schneller versenden als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und auch wer weniger kreativ oder kein Mensch der großen Worte ist, muss sich keine Sorgen machen: Unsere Redaktion hat die schönsten Sprüche für digitale Muttertagsgrüße zusammengestellt, die Sie Ihrer Mutter per Whatsapp, Textnachricht, oder E-Mail vortragen können – oder ganz klassisch in einem Brief.

Schöne Sprüche und Gedichte zum Muttertag 2022:

Den Kinderschuhen längst entwachsen, denk' ich noch immer gern zurück. Lass dir heut' herzlich danken, Mama, für unbeschwertes Kinderglück!

Kurz und knapp, ehrlich, klar: Mama, du bist wunderbar.

Liebe Mama! Gute Sachen gibt es selten, deswegen gibt es dich nur einmal. Alles Liebe zum Muttertag!

Neun Monate hast du mich in dir getragen und mich immer geliebt. Nun möchte ich sagen: Ich bin froh, dass es dich gibt!

Für die Welt bist du eine Mutter. Für deine Familie bist du die Welt.

Mutter, hör mal zu: Niemand ist so lieb wie du. Und nun zum Schluss, schicke ich dir einen zuckersüßen Kuss.

Meine Mama hielt meine Hand, als ich die ersten Schritte lief. Ich werde ihre Hand halten, wenn sie meine braucht.

Eine Mama kann vieles ersetzen, aber niemand kann meine Mama ersetzen.

Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kennt.

Lustige Sprüche zum Muttertag:

Liebe Mama, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wär' ohne mich gar kein Muttertag für dich.

Ich bin froh, dich als Mutter zu haben, denn welche andere Frau hätte es schon so lange mit mir ausgehalten? Ich wünsche Dir einen wundervollen Muttertag!

Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Muttertag gesucht – aber du hast mich ja schon. Alles Liebe!

Hast du eine Supermutti, ist im Leben alles tutti,

Liebste Mama, sei froh, dass es mich gibt, denn sonst könntest du heute keinen Muttertag feiern.

Bekannte Zitate zum Muttertag

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt aushalten. – Jean Paul

Die beste Erziehungsmethode für ein Kind ist, ihm eine gute Mutter zu verschaffen. – Christian Morgenstern

Das Herz einer Mutter ist ein Abgrund, in dessen Tiefe man immer eines findet: Bereitschaft zum Verzeihen. – Honoré de Balzac

Ein Kind ohne Mutter ist eine Blume ohne Regen. – Indisches Sprichwort

Eine Mutter hört auch, was ein Kind nicht sagt. – Jüdisches Sprichwort

Die Welt durchwandernd fand ich allerwärts: Kein Herz kann lieben wie ein Mutterherz. – Friedrich von Bodenstedt

Die Zukunft des Kindes ist das Werk seiner Mutter. – Napoléon Bonaparte

