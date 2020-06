In einem Pilotprojekt dürfen tausende deutsche Touristen auf die Balearen-Inseln reisen. Das Ziel: Ermitteln, ob die Corona-Schutzmaßnahmen funktionieren und alle Gäste wieder gesund abreisen. Doch der Test hat Tücken, findet Reporter Clemens Hirmke.

Die deutschen Test-Touristen auf Mallorca haben die ersten Tage hinter sich. Wir haben gefragt, was am Corona-Urlaub am meisten stört.