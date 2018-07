Die Hitzewelle bringt auch in den Nächten nur noch wenig Abkühlung. Abhilfe schafft eine Klimaanlage, die man sich selbst bauen kann.

Hitzewelle So einfach baut man sich eine Klimaanlage für zuhause

Berlin. Die Hitzewelle sorgt in Deutschland weiter für Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke . Auch die Nächte bringen nur noch kaum Abkühlung. Während viele Wohnungen in südlichen Ländern standardmäßig mit Klimaanlagen ausgerüstet sind, ist das in Deutschland eher die Ausnahme. Doch das muss nicht sein.

Man kann sich nämlich eine Klimaanlage auf einfache Weise zuhause selbst bauen. Die einzigen Sachen, die man dafür braucht, sind ein Ventilator, ein Handtuch, ein Kleiderbügel und eine Schüssel.

So funktioniert die Klimaanlage zum Selbermachen:

1. Das Handtuch mit Wasser befeuchten.

2. Das Tuch über einen Kleiderbügel hängen und diesen in einem Raum aufhängen.

3. Die Schüssel darunter stellen und das Ende des Handtuches in die Schüssel hängen.

4. Den Ventilator davor platzieren. Fertig.

Wie funktioniert das?

Durch die Verdunstung des Wassers im Handtuch entsteht Kälte, die vom Ventilator in den Raum geblasen wird. Die Schüssel fängt das verdunstete Wasser auf und tränkt vor allem das Handtuch immer wieder mit Wasser. Wem das nicht reicht, findet hier weitere Experten-Tipps zur Abkühlung . Statt eines Kleiderbügels tut es übrigens auch ein Stuhl, auf den man das Handtuch hängt.

Um die Hitzewelle ranken sich darüber hinaus viele Mythen. Hier räumen wir mit den größten Hitze-Irrtümern auf und erklären zudem, was die derzeitige Hitze mit dem Klimawandel zu tun hat .(bekö)

