Fronleichnam 2019: Die Bedeutung de Feiertags - und wer einen freien Tag hat

Mit Pauken und Trompeten: Fronleichnamsprozession in Seehausen am Staffelsee in Bayern.

Berlin. An diesem Donnerstag, 20. Juni, feiern katholische Christen Fronleichnam. In mehreren Bundesländern ist Fronleichnam gesetzlicher Feiertag. In diesem Jahr findet parallel auch der evangelische Kirchentag in Dortmund statt.

Doch das führt auf deutschen Autobahnen und auf den Flughäfen zu Problemen. Denn Fronleichnam findet dieses Jahr zeitgleich mit den Start der Sommerferien in Brandenburg und Berlin zusammen. Darüber hinaus enden in Bayern und Baden-Württemberg am Freitag die Pfingstferien. Der ADAC warnt deshalb vorsorglich vor Staus und den zu erwartenden Reisewellen.

Fronleichnam ein Feiertag? Das Wichtigste in Kürze:

Fronleichnam ist nicht in allen Bundesländern Feiertag

Doch er fällt zeitgleich mit dem Ferienbeginn in Berlin-Brandenburg und dem Ende der Pfingstferien in Süddeutschland

Der ADAC warnt vor Staus auf den Autobahnen

Auch die Flughäfen werden ziemlich ausgelastet sein

Auch auf den Flughäfen ist der Andrang groß: Bis einschließlich Sonntag würden etwa auf den beiden Berliner Flughäfen in Schönefeld und Tegel insgesamt rund 430 000 Passagiere erwartet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft.

Traditionell sei es am ersten und letzten Ferienwochenende am vollsten. Schon vorab hieß es, es sei mit Wartezeiten beim Einchecken sowie bei Pass- und Sicherheitskontrollen zu rechnen. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen appellierte, Reisende sollten rechtzeitig am Flughafen erscheinen.

Doch nicht überall gilt Fronleichnam auch als gesetzlicher Feiertag. Welche Bedeutung dieser Tag hat, wieso er immer donnerstags ist, warum Martin Luther kein Fan war. Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Wo feiert man Fronleichnam?

Als offizieller Feiertag gilt Fronleichnam in den Bundesländern

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In ausgewählten Gemeinden in Sachsen und Thüringen

Wann ist Fronleichnam?

Immer am 60. Tag nach Ostern, am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest. Aufgrund der möglichen Termine für Ostern ist Fronleichnam also frühestens am 21. Mai und spätestens am 24. Juni. Für dieses und die nächsten Jahre sind das die Termine:

20. Juni 2019

11. Juni 2020

3. Juni 2021

16. Juni 2022

8. Juni 2023

30. Mai 2024

Warum wird Fronleichnam gefeiert?

Die Kirche erinnert sich an diesem Tag an die Einsetzung des sogenannten Altarsakramentes. In der Eucharistie feiern Katholiken die leibliche Gegenwart Jesu in Form von Brot und Wein.

Was ist die Bedeutung von Fronleichnam?

Das Wort „Fronleichnam“ stammt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus „vron“ (Herr) und „licham“ (lebendiger Leib) zusammen. Die Einführung des Festes geht auf eine Vision der Augustinernonne Juliane von Lüttich (um 1191 bis 1258) zurück. Im Traum sah sie der Überlieferung zufolge den Mond, der einen sichtbaren dunklen Fleck aufwies. Sie deutete dies als Zeichen dafür, dass der Kirche ein Fest zu Ehren der Eucharistie fehle.

Seit wann wird Fronleichnam gefeiert?

Die Entstehung des Fronleichnamsfestes ist genau datiert: Der Überlieferung nach hatte eine junge Augustinernonne namens Juliana von Lüttich im Jahr 1209 eine Vision: Der Mond hatte einen Fleck – und dieser Fleck, so soll es Jesus ihr gesagt haben, sei das im Kirchenkalender noch fehlende Fest zur Verehrung des Altarsakraments.

Schon 1246 wurde Fronleichnam in Lüttich zum ersten Mal gefeiert. Papst Urban IV. erklärte Fronleichnam 1264 zum offiziellen kirchlichen Hochfest des Leibes und Blutes Christi.

Wie wird das Wetter an Fronleichnam?

Gewitter sind für die Nacht zu Donnerstag angesagt, der Tag wird in weiten Teilen Deutschlands eher bewölkt. Danach kommt die Hitzewelle mit schweren Hitzewellen, die Orkanböen und Regen ablöst.

Warum war Luther gegen Fronleichnam?

Während der Reformation führte Fronleichnam zu einem heftigen Streit zwischen Katholiken und Reformatoren. Für Martin Luther war Fronleichnam das „allerschädlichste Jahresfest“. Da das Fest keine biblische Erwähnung findet, war es in den Augen der Reformationsanhänger eine Art Gotteslästerung. Der Streit ging so weit, dass protestantische Bauern ihren stinkenden Kuhmist extra zum Fronleichnamsfest auf die Felder streuten.

Was ist die Prozession an Fronleichnam?

Bei den oft aufwendig gestalteten Prozessionen handelt es sich um Umzüge durch die Gemeinde, die an den Gottesdienst anschließen. Der Geistliche der Gemeinde trägt die Monstranz mit der Hostie -- den symbolischen Leib Christi. Monstranz kommt vom lateinischen "monstrare", was zeigen bedeutet. Tatsächlich zeigen die Kirchen so auch ein bisschen, was sie haben. Denn die Monstranz ist kostbar, edel verziert, golden. An einigen Orten gibt es auch Fronleichnamsprozessionen zu Wasser.

Entlang des Prozessionsweges werden Straßen und Häuser festlich geschmückt. An manchen Orten kennt man die Tradition großer Blumenteppiche. Die Prozession macht Station an geschmückten Altären, wo aus den Evangelien vorgelesen, Fürbitte gehalten und mit dem eucharistischen Brot der Segen erteilt wird.

Wie feiern Bundesländer Fronleichnam, in denen der Tag kein Feiertag ist?

In den Ländern und Diözesen, in denen Fronleichnam kein Feiertag ist, werden Gottesdienst und die traditionelle Fronleichnamsprozession am darauffolgenden Sonntag gefeiert. Ungerechte Verteilung - sechs Fakten zu deutschen Feiertagen.

