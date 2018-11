Zverev verliert zweites Gruppenspiel gegen Djokovic

London. Alexander Zverev hat sein zweites Gruppenspiel beim Saisonfinale in London verloren, besitzt aber noch immer Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Der 21-Jährige unterlag dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) nach 1:16 Stunden 4:6, 1:6. Ein Sieg am Freitag gegen John Isner aus den USA wäre für Zverev die beste Voraussetzung für die Halbfinal-Qualifikation.

Der gebürtige Hamburger hatte zum Auftakt am Montag gegen Marin Cilic (Kroatien) in zwei Sätzen gewonnen. Der Kroate trifft am Mittwochabend in seinem zweiten Match auf Isner. Djokovic (31) ist sein Platz in der Runde der besten Vier nach dem zweiten deutlichen Sieg kaum noch zu nehmen sein.

Für Zverev war es im dritten Duell mit dem 14-maligen Grand-Slam-Champion die zweite Niederlage. Im Mai 2017 hatte er in Rom im Endspiel gegen Djokovic seinen ersten Masterstitel gewonnen, zuletzt war er im Halbfinale von Shanghai chancenlos. Als bislang letzter Deutscher hat Rainer Schüttler 2003 in Houston das Halbfinale beim Turnier der acht Saisonbesten erreicht.

( dpa )

