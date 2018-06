Neymar: „Ich bin der Beste der Welt, aber …“

Neymar adelt Ronaldo und Messi

Die Krone des weltbesten Fußballers ist für ihn (noch) außer Reichweite, der WM-Titel jedoch zum Greifen nahe: Brasiliens Superstar Neymar verkündete in einem am Donnerstag auf dem bei Fans beliebten alternativen Youtube-Kanal Desimpedidos, frei übersetzt „die Ungehinderten“: „Diese Seleção ist besser vorbereitet als die vor vier Jahren.“

Neymar (l.), Lionel Messi (M.) und Cristiano Ronaldo bei der Vergabe des Ballon d’Or 2015

Foto: Arnd Wiegmann / REUTERS

Für den Superstar von Frankreichs Doublesieger Paris Saint-Germain steht fest: „Die WM zu gewinnen, ist das Wichtigste, was es gibt.“ Dennoch steht und fällt für ihn die Wahl zum Weltfußballer des Jahres mit dem Titelgewinn, weshalb er bekennt: „Die WM zählt in dieser Saison mehr als die Champions League.“

Noch sieht er sich gegenüber den ewigen Rivalen im Nachteil, auch weil er nach seinem Fußbruch Ende Februar die entscheidende Saisonphase verpasst hat. „Die beiden, die heute über allen anderen stehen, sind Cristiano Ronaldo und (Lionel) Messi. Bei aller Bescheidenheit, ich bin heute der beste Spieler der Welt. Denn die beiden sind von einem anderen Planeten“, gibt Neymar zu.

Für den WM-Auftakt gegen die Schweiz verspricht er dennoch gleich ein Tor. Und über seinen operierten Mittelfußknochen lässt er keinen Zweifel aufkommen. „Bei der WM gibt es nicht, dass ich zurückziehe. Jetzt gibt es kein Rumheulen“, so Neymar beim gut 15-minütigen Gespräch mit dem mit einer weißen Maske vermummten Interviewpartner „Bolivar“, dessen Youtube-Kanal in fünf Jahren Existenz bereits über eine Milliarde Zugriffe hatte.

Bielsa übernimmt Leeds

Der ehemalige argentinische Nationaltrainer Marcelo Bielsa, Spitzname „El Loco“ (Der Verrückte), hat einen neuen Arbeitgeber. Der 62-Jährige wird Teammanager des englischen Traditionsclubs Leeds United. Dies gab der Zweitligist am Freitag bekannt.

„Es war immer mein Bestreben, in England zu arbeiten“, wird Bielsa in einem Statement des Clubs zitiert: „Ich hatte dazu verschiedene Gelegenheiten in meiner Karriere, habe es aber für richtig gehalten, auf das richtige Projekt zu warten. Wenn aber ein Club mit der Geschichte von Leeds United kommt und ein Angebot macht, dann ist es unmöglich, dies abzulehnen.“

Bielsa war zuvor am 1. Juli 2017 von OSC Lille als Coach verpflichtet worden. Schon im November 2017 hatte Bielsa nach mäßigen Resultaten vorzeitig gehen müssen, der Fall endete vor dem Arbeitsgericht.

Der dreimalige englische Meister Leeds, 2001 im Halbfinale der Champions League, war nach großen finanziellen Problemen bis in die 3. Liga abgestürzt. Mittlerweile hat sich der Club wieder in Liga zwei etabliert, nach Platz 13 in der abgelaufenen Saison musste Coach Paul Heckingbottom aber gehen.

Bielsa trifft in Leeds auf den deutschen Torwart Felix Wiedwald, der zuletzt vom HSV ausgeliehene Stürmer Pierre-Michel Lasogga kehrt nach Hamburg zurück.

Naldo von Tite enttäuscht

Naldo (35) qualifizierte sich mit Schalke für die Champions League

Foto: Jan Huebner / imago/Jan Huebner

Der brasilianische Innenverteidiger Naldo vom Bundesligisten Schalke 04 hat seine Nichtberücksichtigung für die WM in Russland noch nicht verdaut. „Es ärgert mich immer noch, dass ich bei der WM nur Fernsehzuschauer sein werde. Ich kann nicht verstehen, dass ich nach meiner super Saison mit Schalke nie die Chance bekommen habe, mich in der Seleção zu beweisen“, schrieb der 35-Jährige in einem Gastbeitrag für das Portal „Deichstube.de“.

Brasiliens Nationaltrainer Tite habe Naldos Namen zwar einmal in einem Interview erwähnt, aber nie Kontakt zu ihm aufgenommen, berichtete der Führungsspieler der Schalker: „Das ist wirklich schade.“ Der Seleção drückt Naldo dennoch fest die Daumen: „Dieses Team kann wirklich Weltmeister werden. Tite ist ein toller Trainer.“

Brasilien spiele jetzt ein wenig wie Schalke: „Erst zählt die Defensive, dann wird schnell nach vorne gespielt“, meinte Naldo: „Wir kassieren kaum noch Gegentore, das kann bei der WM entscheidend sein.“ Die Elf um Superstar Neymar bestreitet am Sonntag (20 Uhr MESZ/ZDF) gegen die Schweiz ihr erstes Spiel.

Füllkrug will angeblich nach Gladbach

Stürmer Niclas Füllkrug soll sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung gegen einen Verbleib beim Bundesligisten Hannover 96 entschieden haben. Der 25-Jährige sieht seine Zukunft beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher sollen angeblich ihr Angebot in den nächsten Tagen noch aufstocken. Im Gespräch sind bis zu 15 Millionen Euro.

96-Präsident Martin Kind ist indes gegen einen Verkauf von Füllkrug. Hannovers erfolgreichster Angreifer der vergangenen Saison gilt als Identifikationsfigur bei den Fans. Füllkrug hatte in der vergangenen Saison 14 Bundesliga-Treffer erzielt. Er besitzt in Hannover noch einen Vertrag bis 2020. Um ihn zu halten, könnte möglicherweise sein Kontrakt verlängert und sein Gehalt aufgebessert werden.

Benediktsson macht sich Sorgen wegen Messi

Islands Kult-Kommentator Gudmundur Benediktsson sieht dem Auftaktspiel der kleinsten Nation der Fußball-WM gegen Argentinien mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich freue ich natürlich sehr darauf“, sagte „Gummi Ben“, der mit seinen schrillen Jubelschreien während der EM 2016 in Frankreich Berühmtheit erlangt hatte und auch in Russland wieder vor dem Mikrofon sitzt: „Aber ich mache mir auch ein wenig Sorgen, weil wir unser erstes Spiel direkt gegen Lionel Messi bestreiten.“

Nach der Partie am Sonnabend (15 Uhr/MESZ) in Moskau (Spartak-Stadion) spielen die Isländer bei ihrer ersten WM-Teilnahme in der Gruppe D noch gegen Nigeria und Kroatien. Beim Europa-Turnier vor zwei Jahren war Island sensationell bis ins Viertelfinale vorgestoßen und dort an Frankreich gescheitert.

Valencia? Hazard will nicht darüber reden

Thorgan Hazard bei einer Pressekonferenz der belgischen Nationalmannschaft

Foto: DIRK WAEM / imago/Belga

Borussia Mönchengladbachs Thorgan Hazard möchte Spekulationen über seine Zukunft nach der Fußball-WM derzeit nicht kommentieren. „Ich konzentriere mich auf die WM, und dann sehen wir. Es ist nicht die Zeit, jetzt darüber zu reden, ich habe einen Vertrag in Deutschland“, sagte der jüngere Bruder von Superstar Eden Hazard im Trainingscamp der Belgier westlich von Moskau in Dedowsk. In Mönchengladbach hat der Offensivspieler einen Vertrag bis 2020, doch sein Vater wurde laut spanischen Medien in Valencia entdeckt. „Wenn er dort gesehen wird, wird das nicht umsonst sein, aber ich möchte jetzt nichts darüber sagen“, erklärte Hazard vielsagend.

Bei Mitfavorit Belgien spielt der Bundesliga-Legionär in einem Team mit Stars wie Kevin De Bruyne oder Romelu Lukaku zunächst nur eine Joker-Rolle. Das Team von Trainer Roberto Martínez trifft zum Auftakt am Montag (17 Uhr MESZ/ARD) in Sotschi auf Debütant Panama, danach warten Tunesien und England in Vorrundengruppe G.

Schweiz übt hinter verschlossener Tür

Vor dem Kracher-Auftakt gegen Topfavorit Brasilien steigt im Lager der Schweizer Nationalmannschaft die Anspannung. Trainer Vladimir Petkovic ließ am Freitag im Quartier in Togliatti hinter verschlossenen Türen trainieren. Auch die eigentlich geplante Pressekonferenz mit zwei Spielern wurde gestrichen. Die komplette Konzentration soll dem ersten Spiel gegen Brasilien am Sonntag (20 Uhr) in Rostow am Don gelten. Die Schweizer fliegen am Nachmittag an den Spielort, wo am Samstag dann noch das Abschlusstraining auf dem Programm steht. Die Nati trifft bei der WM zudem noch auf Serbien und Costa Rica.

Auch für Petkovic ist Brasilien natürlich der große Favorit. „Wenn die Brasilianer hundert Prozent ihres Potenzials abrufen, ist die Wahrscheinlichkeit zweifellos größer, dass sie gewinnen“, sagte der Coach der Schweizer in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Chancenlos sieht er sein Team aber nicht. „Es reicht schon, wenn ihnen hier oder dort zehn Prozent fehlen, und schon sieht alles ganz anders aus.“ Im Achtelfinale könnte die Schweiz auf Deutschland treffen.

Irans Verbandschef verpasst Auftaktspiel

Gut zwei Wochen nach seinem Herzinfarkt wird der Präsident des iranischen Verbandes, Mehdi Tadsch, den WM-Auftakt seines Nationalteams nicht im Stadion verfolgen können. Er habe immer noch Flugverbot und werde nach der Partie gegen Marokko an diesem Freitag (17 Uhr) in St. Petersburg voraussichtlich auch die weiteren beiden Gruppenspiele verpassen, berichtete die Nachrichtenagentur ISNA. Tadsch hatte Ende Mai im Trainingslager in Istanbul einen Herzinfarkt erlitten.

Sportminister Massud Soltanifar traf hingegen bereits in St. Petersburg ein und äußerte sich zuversichtlich über die Stimmung zum Start der fünften WM-Teilnahme des Irans. „Die vielen iranischen Fans in Russland werden der zwölfte Mann unserer Mannschaft sein“, sagte er ISNA bei seiner Ankunft.

Der Iran wartet auf seinen zweiten Vorrundensieg bei einer Weltmeisterschaft seit einem 2:1 über die USA 1998 in Frankreich und will erstmals die nächste Runde erreichen. In der Gruppe B stehen zudem Duelle mit Ex-Weltmeister Spanien und Europameister Portugal an.

Drei deutsche Videoassistenten im Einsatz

Das WM-Spiel zwischen Marokko und dem Iran steht unter starker deutscher Beobachtung. Die Unparteiischen Felix Zwayer (Berlin), Bastian Dankert (Rostock) und Mark Borsch (Mönchengladbach) kommen bei der Partie als Video-Assistenten zum Einsatz.

Die Begegnung wird vom Türken Cüneyt Cakir geleitet. Felix Brych (München) und sein Assistent Stefan Lupp (Zossen) warten weiter auf ihren ersten WM-Einsatz.

Wettfavorit Deutschland

Weltmeister Deutschland geht als klarer Favorit ins erste WM-Vorrundenspiel am Sonntag (17 Uhr/ZDF und Sky) in Moskau gegen Mexiko. Bei Sportwettenanbieter Bwin liegt die Siegquote bei 1,50. Bei einem Mexiko-Erfolg zahlt das Unternehmen das Siebenfache des Einsatzes zurück, die Unentschieden-Quote beläuft sich auf 4,20.

Dass sich Deutschland als Gruppenerster und Mexiko als Gruppenzweiter für das Achtelfinale qualifizieren, ist für Bwin mit einer Quote von 2,70 am wahrscheinlichsten. Wird Südkorea Gruppenerster und das DFB-Team qualifiziert sich als Zweiter, wird das 34-Fache des Einsatzes zurückgezahlt.

Im DFB-internen Duell um den Titel des besten deutschen WM-Torschützen erwartet der Sportwettenanbieter Debütant Timo Werner mit einer Quote von 3,00 knapp vor Thomas Müller. Erzielt der WM-Torschützenkönig von 2010 die meisten Tore, zahlt Bwin das 4,00-Fache des Einsatzes zurück. Marco Reus wird beim ersten WM-Turnier seiner Karriere mit einer Quote von 8,00 vor Mario Gomez (Quote 9,00) notiert.

Top-Favorit auf das erste Tor der Partie am Sonntag ist Werner (Quote 4,75) knapp vor Müller und Gomez (beide 5,00). Erzielt der Ex-Leverkusener Javier Chicharito Hernández den ersten Treffer, zahlt das Unternehmen das Elffache des Einsatzes zurück.

Mexiko hält Geheimtraining ab

Hinter verschlossenen Türen bereitet sich die mexikanische Nationalmannschaft am Freitag auf ihr WM-Auftaktspiel gegen Weltmeister Deutschland vor. Bevor tags darauf im Moskauer Luschniki-Stadion das offizielle Abschlusstraining und die Pressekonferenz vor dem Spiel folgen, sind weder Fans noch Medien zur Einheit zugelassen.

Gute TV-Quote für Eröffnungsspiel

Toller Start für die ARD in die WM in Russland: Den 5:0-Kantersieg des Gastgeberlandes in Moskau gegen Saudi-Arabien verfolgten am Donnerstagabend 9,48 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 51 Prozent.

Die Eröffnungsfeier im Luschniki-Stadion der russischen Hauptstadt hatten zuvor im Ersten immerhin 5,00 Millionen gesehen. Der Marktanteil betrug 37,7 Prozent. Die Vorberichterstattung von 15.10 Uhr an verfolgten schon 3,69 Millionen (MA: 22,7 Prozent).

Butcher folgt auf Dooley

Der frühere England-Kapitän Terry Butcher ist neuer Chefcoach der philippinischen Nationalmannschaft. Der 59-Jährige folgt auf Ex-Bundesligaspieler Tom Dooley, der nach vier Jahren seinen Posten räumen musste. Butcher soll das Team nun auf die Asienmeisterschaft 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbereiten.

Dooley (57) hatte mit dem Fußballzwerg die erstmalige Qualifikation für das kontinentale Turnier geschafft, sich aber auch mit Stephan Schröck überworfen. Der zuletzt nicht mehr berücksichtigte deutschstämmige Schröck (31), der einst für 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gespielt hat, ist einer der besten Fußballer der Philippinen.

Barcelona schielt angeblich auf Gündogan

Ilkay Gündogan könnte in Barcelona Nachfolger von Andrés Iniesta werden

Foto: TimGroothuis / WITTERS

Nationalspieler Ilkay Gündogan soll einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge auf der Liste der Kandidaten für die Nachfolge von Andrés Iniesta beim FC Barcelona stehen. Der spanische Meister beschäftigt sich demnach erneut mit einem möglichen Transfer des Mittelfeldspielers von Manchester City, der schon 2016 dicht vor einem Wechsel zu den Katalanen stand. Bei Barça wird zur neuen Saison ein Platz in der Mittelfeldzentrale frei, weil der 34 Jahre alte Iniesta nach Japan zu Vissel Kobe wechselt.

Gündogan hat in Manchester noch einen Vertrag bis ins Jahr 2020. Der 27-Jährige steht vor dem WM-Auftakt der Nationalmannschaft gegen Mexiko am Sonntag im Zentrum einer heftigen Integrationsdebatte, nachdem er und Teamkollege Mesut Özil sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen hatten.

Wie konkret die Bemühungen von Barcelona um eine Verpflichtung Gündogans sind, ist offen. Zuletzt waren die Bemühungen der Katalanen gescheitert, den französischen Topstürmer Antoine Griezmann von Atlético Madrid nach Barcelona zu locken.

Costa Rica beklagt Ausfall

Ronald Matarrita muss seinen WM-Traum begraben

Foto: Jamie Squire - FIFA / FIFA via Getty Images

Vor dem Auftaktmatch gegen Serbien ist für Costa Ricas Linksverteidiger Ronald Matarrita der WM-Traum geplatzt. Der 23-Jährige vom US-Club New York City FC hatte vor Tagen im Training eine Muskelverletzung im rechten Bein erlitten, die trotz intensiver Behandlung nicht ausheilte. Kenner Gutiérrez vom heimischen Erstligisten Alajuelense wurde bereits nachnominiert.

Costa Rica, das sich bei der WM 2014 in einer schweren Gruppe vor Uruguay, Italien und England durchgesetzt hatte und letztlich erst von den Niederlanden im Viertelfinale im Elfmeterschießen gestoppt worden war, trifft nach dem Auftaktspiel am Sonntag gegen Serbien in der Gruppe E noch auf WM-Favorit Brasilien (22. Juni) und die Schweiz (27. Juni).

Lanzini erfolgreich operiert

Argentiniens verletzter Nationalspieler Manuel Lanzini ist erfolgreich an seinem rechten Knie operiert worden. Das teilte der nationale Verband am Freitag mit. Lanzini hatte sich vor einer Woche im Training im Vorbereitungscamp in Barcelona einen Kreuzbandriss zugezogen und verpasst daher die WM in Russland.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler vom englischen Club West Ham United galt als aussichtsreicher Kandidat für die Startelf von Trainer Jorge Sampaoli am Sonnabend zum WM-Auftakt der Argentinier in Moskau gegen Island.

Für Lanzini nominierte Sampaoli den 32 Jahre alten Offensivspieler Enzo Pérez von River Plate in Buenos Aires für die WM nach. Dort trifft Argentinien in der Gruppenphase auch noch auf Kroatien und Nigeria.

